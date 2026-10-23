Energia solar por assinatura é confiável? Veja como funciona

Sim, a energia solar por assinatura pode ser uma alternativa confiável para reduzir a conta de luz, desde que o consumidor compreenda o funcionamento do serviço e verifique as condições da empresa contratada. O modelo permite acessar os benefícios da geração de energia solar sem instalar painéis fotovoltaicos no imóvel. A operação se baseia em regras do setor elétrico brasileiro, que disciplinam a geração distribuída e a compensação de créditos de energia. A ClickLivre Energia, que atua em Minas Gerais, oferece o serviço nesse modelo.

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A regulamentação do setor tem como marco inicial a Resolução Normativa nº 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em 2022, a Lei nº 14.300 estabeleceu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída no Brasil.

Como funciona a energia solar por assinatura?

Na energia solar por assinatura, o consumidor contrata um serviço associado à geração de energia em uma usina solar compartilhada. A energia gerada pode ser convertida em créditos utilizados para compensar parte do consumo da unidade consumidora, conforme a modalidade de participação e as regras aplicáveis.

Diferentemente da instalação de painéis solares próprios, o modelo não exige obras no imóvel do cliente. A adesão ocorre por meio de contrato com a empresa responsável pelo serviço, enquanto a distribuição física da eletricidade continua sob responsabilidade da distribuidora local.

Em Minas Gerais, a ClickLivre Energia atende residências e empresas que recebem energia da Cemig. As usinas da empresa ficam todas no estado, e o serviço está disponível para quem está na região coberta pela distribuidora. O desconto oferecido pela ClickLivre é de 15%.

A economia efetiva depende das condições contratuais, do consumo, das tarifas e das regras de compensação. Antes de aderir, é importante verificar as cobranças que permanecem na fatura, o prazo contratual e as condições de cancelamento.

Por que a energia solar está crescendo no Brasil?

A expansão da energia fotovoltaica ajuda a explicar o interesse crescente por alternativas de acesso à fonte solar. Segundo o Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2026, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a geração solar fotovoltaica produziu 88.141 GWh em 2025, alta de mais de 24% em relação ao ano anterior.

O crescimento da fonte amplia as possibilidades de acesso à energia solar, inclusive para consumidores que não possuem espaço adequado para instalar painéis ou que preferem não investir diretamente em equipamentos.

Para Felipe Carvalho, engenheiro, fundador e CEO da ClickLivre Energia, que oferece energia solar por assinatura com usinas em Minas Gerais, a regulamentação e o desenvolvimento do mercado contribuíram para ampliar a confiança dos consumidores.

“O crescimento começou com a regulamentação da Aneel e ganhou força com o desenvolvimento do próprio setor. Isso propiciou a confiabilidade necessária para que os consumidores brasileiros adotassem a ideia e percebessem seu potencial de retorno econômico”, afirma.

Energia solar por assinatura também contribui para a sustentabilidade?

A geração fotovoltaica utiliza a radiação solar para produzir eletricidade, sem queimar combustíveis fósseis durante a operação dos painéis. Por isso, pode contribuir para reduzir as emissões associadas à geração elétrica, dependendo de quais fontes são substituídas ou deixam de ser acionadas.

A ClickLivre, que soma cerca de 50 MWp de capacidade instalada em fazendas solares, contabiliza cerca de 4 mil toneladas de emissões evitadas por ano, segundo a empresa.

“Além de econômica, confiável e acessível, a energia fotovoltaica é uma fonte renovável. Esses fatores contribuem para ampliar o interesse dos consumidores por esse tipo de geração”, afirma Felipe Carvalho, CEO da ClickLivre Energia.

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A energia solar por assinatura, portanto, pode reunir praticidade, potencial de economia e benefícios ambientais. Para que a contratação seja vantajosa, o consumidor deve comparar as condições comerciais e compreender como os créditos de energia serão aplicados à sua conta de luz.