Cetrel apresenta estudos técnicos no 37º Encontro Técnico

A Cetrel marcou presença no 37º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2026, realizado entre 20 e 22 de outubro, em São Paulo, com a apresentação de quatro estudos técnicos voltados à inovação, eficiência de processos e sustentabilidade ambiental no saneamento e na gestão de efluentes industriais. Com 48 anos de atuação, a Cetrel é a maior plataforma nacional de soluções ambientais e de emergências para a indústria, com experiência em tratamento de efluentes e água, economia circular, resposta a emergências, monitoramento ambiental e gerenciamento de áreas contaminadas. Entre os destaques da participação da companhia, a pesquisa com foco no monitoramento avançado por respirometria conquistou o Prêmio Américo de Oliveira Sampaio, uma das principais honrarias do evento.

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A delegação técnica da empresa levou ao congresso contribuições que abrangem desde a valorização energética de subprodutos e recuperação de insumos operacionais até o controle de processos biológicos complexos: Valorização energética de lodo de ETE industrial através da incineração – Case Cetrel, de autoria de Mariana Santos; Aproveitamento de lodo industrial para geração de biogás: análise técnica Case Cetrel, de autoria de Geovanna Miranda; Impactos do fouling orgânico em resinas aniônicas: causas, diagnóstico e estratégia de recuperação por salmouragem alcalina – Estudo de caso, de autoria de Rebeca Beck; e “Avaliação De Tratabilidade Do N-Metil-2-Pirrolidona E Sua Toxicidade - Uso Da Respirometria No Tratamento De Efluentes Da Indústria De Petróleo”, de autoria de José Gilson Santos Fernandes.

Reconhecimento

O trabalho “Avaliação De Tratabilidade Do N-Metil-2-Pirrolidona E Sua Toxicidade - Uso Da Respirometria No Tratamento De Efluentes Da Indústria De Petróleo", de José Gilson Santos Fernandes, foi laureado na cerimônia do Prêmio Melhores Trabalhos Técnicos, no dia 21 de outubro, que elegeu três dos oito estudos com as maiores notas na avaliação inicial e que passaram pela avaliação escrita e de apresentação oral. Ele ganhou na categoria Prêmio Américo De Oliveira Sampaio.

O estudo premiado foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar formada por José Gilson Santos Fernandes, mestre em Engenharia Civil na área de Recursos Hídricos/Saneamento pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e químico industrial pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); Maiza Ferreira Santos, mestre em Gerenciamento de Processos Ambientais pela UFBA e coordenadora de Novos Negócios da Cetrel; Cristiano Nastro, engenheiro ambiental pela FTC e especialista em Soluções Ambientais para Polos Industriais; e Osair Sena da Silva Junior, químico pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e analista de qualidade do laboratório da Cetrel.

O trabalho aborda a tratabilidade do composto N-metil-2-pirrolidona (NMP) e sua toxicidade no tratamento biológico de efluentes da indústria de petróleo. Por gerarem efluentes potencialmente tóxicos e com baixa biodegradabilidade, as refinarias enfrentam constantes desafios no controle de processo para preservar a microbiota dos reatores biológicos. Avaliado em planta piloto por meio da técnica de respirometria, o estudo mapeou o perfil respirométrico do licor misto sob diferentes concentrações de NMP, identificando com precisão os riscos de toxicidade e potenciais quedas na qualidade do efluente final tratado.

Conexão entre pesquisa e prática

Muito satisfeito em fazer a apresentação do trabalho e ter sido um dos premiados, o químico sênior e pesquisador Gilson Fernandes contou sobre sua trajetória de 27 anos de atuação na Cetrel, no Polo Petroquímico de Camaçari (BA), onde apresentou essa metodologia inovadora de respirometria aplicada a sistemas de lodos ativados. “Desenvolvida em cooperação com a Universidade Federal de Campina Grande, a ferramenta emprega software embarcado em controlador lógico programável (PLC) para acelerar a tomada de decisão no tratamento de compostos complexos”, informa.

Segundo ele, o trabalho parte da observação de microrganismos que consomem oxigênio para degradar poluentes. “O que fizemos foi acelerar a interpretação do processo biológico a partir de uma plataforma eletrônica. É exatamente como um médico analisando um eletrocardiograma; por isso, conseguimos medir o pulso da bactéria e verificar em tempo real se determinada dosagem de efluente causou impacto em suas funções vitais por toxicidade ou se há ausência de substrato”, explica.

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Destacando a importância do prêmio para valorizar essas iniciativas inovadoras, o especialista ressaltou o papel integrador da AESabesp na conexão entre academia, plantas industriais e infraestrutura urbana. “A pesquisa ganha sentido quando se consolida em extensão útil para a sociedade. A indústria e as concessionárias públicas que tratam esgoto estão no mesmo barco diante dos desafios climáticos e ambientais. Dispor de uma ferramenta automatizada traz previsibilidade, conforto e segurança para o operador no chão de fábrica”, afirma.