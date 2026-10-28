Framework apresenta Symbio.AI para escalar o uso da IA

A adoção da inteligência artificial nas empresas avança, mas transformar o uso da tecnologia em resultados concretos continua sendo um desafio. Embora ferramentas de IA já contribuam para acelerar atividades de programação, o ganho de velocidade em uma etapa isolada nem sempre se traduz em maior eficiência para toda a operação. Etapas como levantamento de requisitos, prototipagem, testes, validação e documentação podem se tornar novos gargalos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Esse foi um dos pontos abordados pelo sócio e VP de Operações da Framework Digital, Árley Duque, durante sua palestra no IT Forum Na Mata, evento oferecido pela Framework Digital, que reuniu lideranças de tecnologia para discutir os desafios e as oportunidades da inteligência artificial nas empresas. Na ocasião, a companhia também apresentou o Symbio.AI, solução desenvolvida para integrar IA a diferentes etapas do desenvolvimento de software e transformar ganhos pontuais de produtividade em resultados para toda a operação.

“A adoção de IA já aconteceu, mas a escala ainda não. O que separa quem escala de quem cancela não é o modelo, é o que existe em volta dele. Por isso, tratamos o contexto corporativo, com dados, conhecimento, semântica e memória, como infraestrutura. Sem ele, o agente responde errado com a mesma confiança com que responde certo”, afirmou Arley Duque durante o evento.

A reflexão sintetiza um dos principais desafios da adoção corporativa de inteligência artificial: a tecnologia, por si só, não garante resultados. Para gerar valor de forma consistente, é necessário conectar os modelos aos dados, às regras de negócio, ao conhecimento organizacional e aos processos que orientam a operação.

Symbio.AI: da adoção de ferramentas à transformação do processo

Desenvolvido pela Framework Digital, o Symbio.AI combina uma plataforma baseada em agentes de inteligência artificial, uma metodologia de trabalho e a atuação de profissionais especializados. A proposta é ir além do uso pontual de ferramentas de IA e transformar a forma como os projetos de tecnologia são planejados, executados e entregues.

A solução organiza o fluxo de desenvolvimento de ponta a ponta, desde a análise de requisitos e a criação de protótipos até a produção de código, revisão, testes, entrega e documentação. Com isso, busca-se reduzir o tempo entre a definição de uma necessidade de negócio e sua transformação em uma solução funcional, mantendo critérios de qualidade e governança.

Um dos diferenciais do Symbio.AI é a visão integrada da esteira de desenvolvimento. Em modelos tradicionais, cada etapa costuma começar quando a anterior termina, o que pode gerar filas, retrabalho e atrasos. Quando a inteligência artificial acelera apenas a programação, por exemplo, a capacidade de entrega das demais etapas pode não acompanhar o novo ritmo.

A abordagem do Symbio.AI parte do princípio de que a IA precisa estar conectada ao processo como um todo. Para isso, a solução estrutura uma rede de agentes especializados, com responsabilidades definidas em diferentes pontos da operação, e conecta essas atividades por meio de contexto compartilhado e fluxos de trabalho coordenados.

A plataforma reúne nove agentes voltados às etapas de análise, prototipagem, geração de código, revisão, conferência visual, correção, garantia de qualidade (QA), entrega e documentação viva. A Framework também desenvolve plugins próprios para apoiar atividades específicas, ampliando as possibilidades de aplicação conforme as necessidades dos projetos e a evolução das tecnologias disponíveis.

Essa estrutura permite organizar o trabalho em entregas menores, acompanhar o andamento de cada atividade e dar mais visibilidade à operação. A proposta é tornar os ganhos de produtividade mensuráveis, considerando não apenas a velocidade de produção do código, mas também a qualidade, os custos e a capacidade de entrega do sistema completo.

Como o Symbio.AI pode contribuir para as empresas

A aplicação do Symbio.AI pode apoiar organizações que precisam acelerar a criação de produtos digitais, modernizar sistemas existentes ou aumentar a capacidade de entrega de suas equipes de tecnologia.

Entre as possibilidades estão a redução de atividades manuais e repetitivas, a antecipação de validações, a ampliação da automação de testes e a melhoria da documentação técnica. A integração entre as etapas também pode ajudar a identificar gargalos com mais clareza, reduzir retrabalho e oferecer maior previsibilidade sobre prazos, custos e entregas.

Outro aspecto relevante é a governança. Ao organizar o trabalho em unidades de entrega acompanháveis, a solução permite registrar informações como o tipo de atividade realizada, a data de entrega, os testes associados e os custos de utilização de modelos de IA. Esses dados contribuem para que as empresas acompanhem o desempenho da operação e avaliem os resultados da adoção da tecnologia com base em indicadores concretos.

IA como parte da operação, não apenas como ferramenta

A apresentação do Symbio.AI durante o IT Forum Na Mata reforça a discussão sobre a necessidade de avançar da experimentação para a aplicação estruturada da inteligência artificial nas empresas. O evento, oferecido pela Framework Digital, serviu como espaço para debater como a tecnologia pode transformar operações, ampliar a produtividade e gerar resultados concretos para os negócios.

Nesse contexto, o Symbio.AI propõe uma mudança de perspectiva: em vez de utilizar a IA apenas para acelerar tarefas individuais, conectar agentes, processos e profissionais para transformar a capacidade de entrega de software.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre a Framework Digital



Fundada em 2009, a Framework Digital é um ecossistema de transformação digital que une estratégia e tecnologia para resolver desafios complexos de grandes marcas. Com atuação focada em inteligência artificial, engenharia de software e design de produto, a empresa acelera a inovação corporativa do diagnóstico estratégico à implantação em produção.



Mais informações sobre as soluções e iniciativas da organização estão disponíveis em: https://frameworkdigital.com.br/