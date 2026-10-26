Ana Elisa diz que novo governo Lula não vai criar gabinete digital do ódio

A influenciadora digital e deputada estadual eleita, Ana Elisa (PT), disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito ontem para seu quarto mandato, vai investir mais na comunicação digital, mas sem criar "gabinete de ódio". "Não acho que devemos ter um gabinete do ódio para perpetuar esses quatro anos. Temos um exército agora, temos pessoas que nos defendem, que falam por nós e tem aquela frase que agora quem fala grosso nas redes somos nós, não deixaremos sermos interpretados mais, quem vai dizer o que pensamos somos nós", disse a parlamentar eleita em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (26/10) na sede do PT mineiro, em Belo Horizonte.

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Ela disse ainda que nunca duvidou da vitória no segundo turno, mas não achava que ela seria "estrondosa", com uma diferença de 4,4 milhões de votos para o petista na disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). "Acreditava na vitória, mas não achava que ela seria estrondosa como a que tivemos. Fizemos um trabalho muito intenso em Minas, e eu tinha a certeza que isso ia acontecer, apesar de muitas pessoas dizerem que isso não era possível. Foi o único (estado) que virou", afirmou Ana Elisa, se referindo à reviravolta no placar das urnas mineiras. No primeiro turno, Flávio foi o vencedor da disputa no estado, posto ocupado por Lula nesta segunda etapa.



Segunda deputada federal mineira mais bem votada nas eleições deste ano, Ana Elisa disse não estranhar a contestação da votação feita por seu colega de parlamento, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), em vídeo nas redes sociais. De acordo com ela, esse questionamento também foi feito pelos bolsonaristas após a vitória de Lula em 2022. "Sofremos essa negação em 2022, mas pergunte se eles querem anular o primeiro turno", ironizou a deputada eleita se referindo à vitória de Flávio na primeira fase da disputa.

Ana Elisa disse, no entanto, que não assistiu aos vídeos de Nikolas sobre o resultado das urnas, porque "aprendeu no exército do Janones" a não assistir e nem comentar vídeos de adversários.

A deputada eleita também comentou sobre sua relação com o governador eleito, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), classificado por ela como "muito maleável". Conforme Ana Elisa, a relação será de diálogo e em defesa dos interesses da população mineira.

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"Nós estamos falando de uma pessoa muito maleável, pelo que se aparenta, que é o governador Cleitinho, que foi escolhido pelas urnas, assim como eu. Então, eu quero trabalhar o melhor para o povo mineiro, para o povo que me elegeu e não só para o povo mineiro, para o povo brasileiro", afirmou.