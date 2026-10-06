HUAWEI Band 10 e FreeBuds SE 2 são destaques no 10.10

A Huawei realiza sua campanha 10.10 com condições especiais em diferentes categorias de seu portfólio, disponíveis na loja oficial da marca na Shopee. Entre os destaques estão a HUAWEI Band 10 e o HUAWEI FreeBuds SE 2, dispositivos voltados ao acompanhamento da rotina, atividades físicas e entretenimento.

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A HUAWEI Band 10 participa da ação com cerca de 50% de desconto. Leve e ultrafina, a smartband conta com tela AMOLED de 1,47 polegada, mais de 100 modos de treino e recursos para acompanhamento de indicadores como frequência cardíaca e SpO?, além de funcionalidades voltadas ao monitoramento do sono.

A bateria pode chegar a 14 dias em condições de uso leve e oito dias em uso moderado. O modelo também oferece carregamento rápido, com cinco minutos de carga proporcionando até dois dias de uso.



Áudio com até 40 horas de bateria



Outro destaque da campanha é o HUAWEI FreeBuds SE 2. Cada fone pesa apenas 3,8 gramas e conta com design desenvolvido para proporcionar conforto durante períodos prolongados de uso.

O modelo oferece até 40 horas de reprodução com o estojo de carregamento e até nove horas em uma única carga. Dez minutos de carregamento podem proporcionar até três horas de reprodução.

O FreeBuds SE 2 conta ainda com Bluetooth 5.3, certificação IP54 de resistência à água e poeira nos fones e compatibilidade com dispositivos Huawei, Android e iOS.



Campanha reúne diferentes categorias



Além dos dois destaques, outros dispositivos do ecossistema Huawei participam do 10.10. O HUAWEI WATCH GT Runner 2, desenvolvido especialmente para corredores, terá mais de 61% de desconto, atingindo seu menor preço desde o lançamento no Brasil.

A seleção inclui ainda o HUAWEI nova 15 Max, com 50% de desconto, o HUAWEI FreeClip 2, com aproximadamente 54% de desconto, e o HUAWEI MatePad SE 11, também com cerca de 54% de desconto. O smartphone HUAWEI Pura 80 Pro completa os produtos participantes da ação.

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As condições especiais da campanha 10.10 da Huawei estarão disponíveis na loja oficial da marca na Shopee a partir da meia-noite do dia 10 de outubro, enquanto durarem os estoques.