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CUIDADOS

Trocar os lençóis toda semana resolve? A higiene da roupa de cama depende de cuidados que vão além do calendário e merecem atenção na hora de lavar e secar

A ciência revela que a frequência importa menos que o calor na máquina: saiba como o ajuste a 60 graus acaba com as pragas e protege a sua saúde

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
14/10/2026 13:51

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A frequência para trocar a roupa de cama costuma gerar debates domésticos. Algumas famílias mudam os lençóis semanalmente, outras a cada duas semanas, enquanto certas pessoas esquecem o hábito por completo. Especialistas apontam que a eficiência da limpeza está concentrada na temperatura aplicada na lavagem.

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O mito dos sete dias

A recomendação de trocar a roupa de cama em períodos de 7 a 10 dias atravessa gerações, mas não tem origem em ensaios clínicos. O intervalo atende a uma diretriz voltada ao controle de sintomas em pessoas alérgicas aos ácaros da poeira, com respaldo de instituições sanitárias.

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Um estudo clássico de Vyszenski-Moher, publicado em 2002, revelou que espécies comuns de ácaros não exigem trocas semanais, demandando calor elevado para interromper seu ciclo biológico. Nenhuma pesquisa primária comprova que substituir os tecidos a cada 7 dias traga benefícios reais para a saúde pública em comparação com intervalos de 14 dias.

A temperatura da lavagem

A água quente na lavadora representa o fator determinante na eliminação dessas pragas. Uma pesquisa divulgada em 2008 demonstrou a taxa de mortalidade dos ácaros submetidos a diferentes temperaturas:

  • lavagens a 30 ºC: eliminaram 6,5% dos ácaros;

  • lavagens a 40 ºC: eliminaram 9,6% dos ácaros;

  • lavagens a 60 ºC ou vapor: eliminaram todos os ácaros.

Divulgadores sugerem abrir a cama logo cedo para ventilar e combater microrganismos. Os ácaros apresentam alta resistência a ambientes secos e aproveitam a umidade expelida pelo corpo durante a noite para se reidratar e reproduzir.

Fungos e manuseio da roupa

Campos de descanso também acumulam fungos. Um teste realizado em dez travesseiros usados identificou de 4 a 14 espécies distintas em cada unidade, com ênfase no Aspergillus fumigatus.

Para evitar infecções no cuidado doméstico, a prática científica indica um gesto básico: lavar as mãos após manipular peças sujas reduz perigos com mais força do que regulagens do maquinário.

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Pessoas que dormem acompanhadas por cães ou gatos encontram justificativa para ampliar as trocas. Elevar o termostato da máquina continua sendo a principal medida sanitária, superando a rigidez de calendários pré-definidos.

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