Não arrumar a cama ao acordar pode ajudar na saúde? A ciência dos ácaros, umidade e higiene do ambiente doméstico
Não arrumar a cama reduz ácaros e alergias: entenda como a umidade dos lençóis afeta microrganismos e descubra hábitos saudáveis no quarto
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Deixar a cama desarrumada por algumas horas depois de acordar passou a ser tema de interesse em estudos de microbiologia e saúde ambiental. Longe de ser apenas um hábito de organização doméstica, o momento em que os lençóis são esticados pode influenciar a sobrevivência de ácaros, fungos e bactérias que se instalam no colchão. Em 2026, a discussão ganhou espaço em veículos de divulgação científica, à medida que novas pesquisas reforçam o papel do ambiente do quarto na prevenção de alergias respiratórias.
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A cama, durante a noite, torna-se um pequeno ecossistema. O corpo humano libera calor, suor e células de pele, criando um microclima úmido e aquecido. Assim que o despertador toca, esse ambiente ainda está saturado de umidade e matéria orgânica. Arrumar a cama imediatamente tende a selar esse calor e essa água entre o colchão, o lençol e o cobertor, favorecendo a permanência de microrganismos já presentes ali.
Microclima da cama: por que ácaros gostam de lençóis quentes e úmidos?
Estudos em microbiologia ambiental mostram que esses organismos se desenvolvem melhor em faixas de umidade relativa do ar entre 60% e 80%, associadas a temperaturas amenas, comuns em quartos pouco ventilados.
Durante o sono, o corpo libera suor e vapor de água, elevando a umidade nos tecidos. Quando a cama é coberta logo ao acordar, esse calor residual permanece retido, criando um microclima estável por mais tempo. Nesse cenário, os ácaros encontram água suficiente para manter o metabolismo e sobrevivem por semanas. Além deles, fungos e algumas bactérias que colonizam tecidos também se beneficiam desse ambiente abafado, contribuindo para a formação de alérgenos inaláveis, como esporos e fragmentos de fezes de ácaros.
O que mostram estudos sobre ácaros e a prática de não arrumar a cama?
Pesquisas da Universidade de Kingston, no Reino Unido, ganharam atenção ao avaliar como variáveis como umidade, temperatura e ventilação afetam a sobrevivência de ácaros em ambientes residenciais. Em modelos laboratoriais e simulações de condições típicas de quartos, os pesquisadores observaram que níveis de umidade mais baixos reduzem significativamente a viabilidade desses organismos. Em cenários de ar mais seco, ácaros perdem água por evaporação, desidratam-se e tendem a morrer em maior proporção.
Essa linha de investigação deu suporte à ideia de que deixar a cama aberta, expondo lençóis à circulação de ar e, quando possível, à luz solar, contribui para reduzir a umidade retida nos tecidos. Ao permitir que o calor noturno se dissipe, o microclima torna-se menos estável. Em condições reais de domicílios, o simples hábito de adiar o ato de arrumar a cama por algumas horas já ajuda a promover a desidratação dos ácaros, diminuindo a carga de alérgenos presente na superfície do colchão.
Deixar a cama desarrumada ajuda mesmo na higiene do quarto?
Do ponto de vista da saúde ambiental, a cama pode ser vista como um reservatório de agentes desencadeadores de alergias, como rinite e asma. Não se trata de eliminar totalmente ácaros ou fungos, o que é praticamente impossível num lar comum, mas de reduzir a quantidade desses organismos a níveis mais baixos. Nesse contexto, o intervalo entre acordar e arrumar a cama funciona como uma espécie de secagem natural da superfície de sono.
Quando lençóis, fronhas e cobertores ficam abertos, ventiladores, janelas e correntes de ar favorecem a evaporação do suor acumulado. A luz solar direta, quando incide sobre o colchão e os tecidos, colabora não apenas para aquecer e secar, mas também para danificar estruturas celulares de microrganismos sensíveis à radiação ultravioleta. Embora esse efeito não substitua a limpeza regular, ajuda a interromper o ambiente perfeito para a manutenção de colônias de ácaros.
Quais mecanismos biológicos estão envolvidos na desidratação de ácaros?
Ácaros da poeira doméstica não bebem água da mesma forma que animais maiores. A hidratação ocorre por meio da umidade do ar e pela absorção de água a partir da superfície onde se encontram. Quando a umidade relativa cai, a pressão de vapor de água no ambiente externo torna-se menor do que no interior do corpo desses organismos. Como resultado, a água tende a sair passivamente, por difusão, levando à desidratação.
Esse processo de perda de água prejudica funções metabólicas básicas, como digestão e reprodução. Em períodos prolongados de baixa umidade, ácaros podem entrar em estados de redução de atividade, mas, se a condição seca persistir, muitos não conseguem se recuperar. É nesse ponto que a exposição diária da cama ao ar mais seco mesmo que por algumas horas atua como fator de controle biológico natural, diminuindo a capacidade desses organismos de manter populações elevadas no colchão.
Higiene do quarto: recomendações práticas para reduzir ácaros e microrganismos
A prática de não arrumar a cama imediatamente após acordar funciona melhor quando combinada com outros hábitos de higiene do quarto. Instituições de alergologia e pneumologia têm divulgado orientações que, associadas à ventilação adequada, ajudam a controlar a quantidade de alérgenos em ambientes internos.
Entre as recomendações mais citadas, destacam-se:
- Abrir janelas pela manhã, sempre que possível, para permitir circulação de ar e, em dias ensolarados, entrada de luz direta no quarto.
- Deixar a cama descoberta por pelo menos 1 a 2 horas, com lençóis e cobertores soltos, antes de organizar.
- Lavar roupas de cama semanalmente em água quente, seguindo orientações de temperatura indicadas nos rótulos, para reduzir ácaros e resíduos alergênicos.
- Aspirar colchões e estofados com aspiradores equipados com filtros eficientes, ajudando a remover partículas de poeira e fragmentos de ácaros.
- Evitar excesso de objetos têxteis no quarto, como muitos travesseiros decorativos e bichos de pelúcia, que funcionam como reservatórios adicionais de poeira.
Como montar uma rotina diária para um quarto mais saudável?
Uma rotina simples pela manhã pode tornar o ambiente de descanso mais alinhado às recomendações da microbiologia e da saúde ambiental. A ideia central é permitir que a cama respire antes de ser organizada, integrando esse gesto a cuidados gerais com ventilação e limpeza.
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- Ao acordar, afastar cobertores e edredons, deixando o colchão e os lençóis o mais expostos possível.
- Abrir janelas ou usar ventilação cruzada, quando disponível, para acelerar a evaporação da umidade acumulada durante a noite.
- Após 1 ou 2 horas, arrumar a cama, esticando os lençóis já mais secos e organizando travesseiros e cobertores.
- Em dias de sol, sempre que viável, posicionar a cama de modo que parte da superfície receba luz direta, ao menos por algum tempo.
- Manter calendário regular de lavagem de roupas de cama e higienização do colchão, reforçando o controle da carga microbiana.
Com base nas evidências científicas disponíveis, o hábito de retardar a arrumação da cama se encaixa em uma estratégia mais ampla de redução de umidade e ventilação adequada no quarto. A soma desses cuidados contribui para um ambiente de sono menos favorável à proliferação de ácaros e outros microrganismos associados a alergias, aproximando práticas cotidianas do que tem sido observado em pesquisas de saúde ambiental e microbiologia aplicada aos domicílios.