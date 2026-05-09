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Travesseiro amarelado: quando a sujeira vira um risco para a saúde

Manchas podem indicar acúmulo de ácaros, fungos e bactérias, que agravam alergias e problemas respiratórios; saiba quando é hora de trocar o seu.

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
09/05/2026 14:07

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Travesseiro amarelado: quando a sujeira vira um risco para a saúde
Travesseiro amarelado representa um alerta silencioso sobre a proliferação de ácaros, fungos e bactérias crédito: Tupi

Aquela mancha amarelada no travesseiro, muitas vezes ignorada, é mais do que um simples sinal de uso. Ela representa um alerta silencioso sobre a proliferação de ácaros, fungos e bactérias, um ambiente que pode comprometer a saúde respiratória e agravar quadros de alergia ao longo do tempo.

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O tom amarelado surge principalmente do acúmulo de suor, saliva, oleosidade da pele e cabelo, além de resíduos de cosméticos. Essa combinação de umidade e matéria orgânica cria o cenário perfeito para que microrganismos se instalem e se multipliquem. Estudos indicam que, após dois anos, de 10% a 25% do peso de um travesseiro pode ser composto por ácaros e células mortas da pele.

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Para quem sofre de rinite, asma ou dermatite, um travesseiro contaminado funciona como um gatilho constante. O contato direto com o rosto durante horas de sono expõe as vias aéreas e a pele a esses agentes, podendo intensificar crises, causar espirros, coriza, coceira nos olhos e até problemas de pele.

Apesar da popularidade de dicas de limpeza com produtos caseiros, como vinagre e bicarbonato de sódio, nem sempre a higienização é suficiente. Quando a estrutura interna já está comprometida e a colônia de microrganismos é grande, a lavagem pode oferecer apenas um alívio superficial e temporário.

Sinais de que a troca é urgente

Identificar o momento certo para descartar o travesseiro antigo é fundamental para proteger a saúde. Ficar atento a alguns sinais claros ajuda a tomar a decisão correta, mesmo que o item ainda pareça confortável. Observe os seguintes pontos:

Sinais claros de que seu travesseiro precisa de substituição

Fique atento a estes indicadores para proteger sua saúde respiratória e o sono.

Manchas persistentes:
Se mesmo após a lavagem as manchas amareladas ou escuras não saem, a sujeira já está impregnada nas camadas mais profundas.

Perda de formato:
Tente dobrar o travesseiro ao meio. Se ele não retornar à sua forma original rapidamente, o material de preenchimento perdeu a sustentação.

Odor desagradável:
Um cheiro persistente de mofo ou umidade, mesmo com o item seco, é um forte indicativo da presença de fungos e bactérias internas.

Aumento das alergias:
Uma piora nos sintomas alérgicos ao acordar, como nariz entupido ou espirros, pode ser um sinal direto de que o travesseiro é o culpado.

Para prolongar a vida útil do travesseiro e mantê-lo mais higiênico, o uso de protetores impermeáveis é uma medida preventiva eficaz, pois cria uma barreira que dificulta o acúmulo de umidade e resíduos.

A recomendação geral é que a troca seja feita a cada um ou dois anos, podendo variar conforme a qualidade do material e a intensidade de uso. Pessoas que suam muito à noite ou têm alergias devem optar pelo prazo menor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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