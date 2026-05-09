Travesseiro amarelado: quando a sujeira vira um risco para a saúde

Aquela mancha amarelada no travesseiro, muitas vezes ignorada, é mais do que um simples sinal de uso. Ela representa um alerta silencioso sobre a proliferação de ácaros, fungos e bactérias, um ambiente que pode comprometer a saúde respiratória e agravar quadros de alergia ao longo do tempo.

O tom amarelado surge principalmente do acúmulo de suor, saliva, oleosidade da pele e cabelo, além de resíduos de cosméticos. Essa combinação de umidade e matéria orgânica cria o cenário perfeito para que microrganismos se instalem e se multipliquem. Estudos indicam que, após dois anos, de 10% a 25% do peso de um travesseiro pode ser composto por ácaros e células mortas da pele.

Para quem sofre de rinite, asma ou dermatite, um travesseiro contaminado funciona como um gatilho constante. O contato direto com o rosto durante horas de sono expõe as vias aéreas e a pele a esses agentes, podendo intensificar crises, causar espirros, coriza, coceira nos olhos e até problemas de pele.

Apesar da popularidade de dicas de limpeza com produtos caseiros, como vinagre e bicarbonato de sódio, nem sempre a higienização é suficiente. Quando a estrutura interna já está comprometida e a colônia de microrganismos é grande, a lavagem pode oferecer apenas um alívio superficial e temporário.

Sinais de que a troca é urgente

Identificar o momento certo para descartar o travesseiro antigo é fundamental para proteger a saúde. Ficar atento a alguns sinais claros ajuda a tomar a decisão correta, mesmo que o item ainda pareça confortável. Observe os seguintes pontos:

Sinais claros de que seu travesseiro precisa de substituição Fique atento a estes indicadores para proteger sua saúde respiratória e o sono. Manchas persistentes:

Se mesmo após a lavagem as manchas amareladas ou escuras não saem, a sujeira já está impregnada nas camadas mais profundas.