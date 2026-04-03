Quando trocar o travesseiro: os sinais de que está na hora de mudar

Aquela mancha amarelada no travesseiro que insiste em aparecer, mesmo com a fronha sempre limpa, é um sinal de alerta. Mais do que uma questão estética, ela indica o acúmulo de suor, oleosidade da pele e saliva. Por isso, a recomendação geral é que a troca do travesseiro seja feita a cada um ou dois anos, um prazo que garante não apenas conforto, mas principalmente a saúde do seu sono.

Sinais de que chegou a hora da troca

Com o tempo, o material interno do travesseiro se torna um ambiente ideal para a proliferação de ácaros, fungos e bactérias. Esses micro-organismos se alimentam das células mortas da nossa pele e se multiplicam em locais úmidos e quentes, como o interior da peça. A presença deles pode agravar ou desencadear crises de asma, rinite e outras alergias respiratórias, além de problemas de pele, como acne e irritações.

Além do prazo de validade sugerido, alguns sinais visíveis indicam que o travesseiro já não está em suas melhores condições. Manchas que não saem após a lavagem e um odor persistente são os primeiros indicativos. Se o travesseiro perdeu a forma original, está com caroços ou muito achatado, ele também já não oferece o suporte adequado para a cabeça e o pescoço, o que pode causar dores e desconforto ao acordar.

Sinais de que seu travesseiro precisa ser trocado Identifique os indicativos de que a hora da troca chegou para garantir um sono saudável. Manchas amareladas e odor Indica acúmulo de suor, oleosidade e saliva, propiciando micro-organismos.