Quando trocar o travesseiro: os sinais de que está na hora de mudar
Manchas amarelas podem ser um sinal, mas não o único; especialistas indicam o prazo de validade ideal para garantir sua saúde e uma boa noite de sono
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Aquela mancha amarelada no travesseiro que insiste em aparecer, mesmo com a fronha sempre limpa, é um sinal de alerta. Mais do que uma questão estética, ela indica o acúmulo de suor, oleosidade da pele e saliva. Por isso, a recomendação geral é que a troca do travesseiro seja feita a cada um ou dois anos, um prazo que garante não apenas conforto, mas principalmente a saúde do seu sono.
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Sinais de que chegou a hora da troca
Além do prazo de validade sugerido, alguns sinais visíveis indicam que o travesseiro já não está em suas melhores condições. Manchas que não saem após a lavagem e um odor persistente são os primeiros indicativos. Se o travesseiro perdeu a forma original, está com caroços ou muito achatado, ele também já não oferece o suporte adequado para a cabeça e o pescoço, o que pode causar dores e desconforto ao acordar.
Sinais de que seu travesseiro precisa ser trocado
Identifique os indicativos de que a hora da troca chegou para garantir um sono saudável.
Manchas amareladas e odor
Indica acúmulo de suor, oleosidade e saliva, propiciando micro-organismos.
Perda de forma e caroços
O travesseiro não oferece mais suporte adequado para cabeça e pescoço, causando dores.
Prazo de validade expirado
A recomendação geral é trocar a cada 1 a 2 anos para evitar ácaros e fungos.
Não volta à forma original
Teste prático: dobre-o ao meio. Se não retornar, as fibras perderam a resiliência.
Um teste prático e rápido ajuda a verificar sua condição: dobre o travesseiro ao meio. Se ele não voltar à sua forma original rapidamente, significa que as fibras internas já perderam a resiliência e a capacidade de sustentação. Este é um sinal claro de que a peça precisa ser substituída.
Como aumentar a vida útil do travesseiro
Embora a troca periódica seja inevitável, algumas práticas podem ajudar a conservar o travesseiro por mais tempo e a manter a higiene em dia. Utilizar uma capa protetora impermeável, além da fronha, é fundamental. Ela cria uma barreira contra o suor e outras secreções, impedindo que cheguem ao enchimento.
A lavagem do travesseiro, quando permitida pelo fabricante, deve ser feita a cada seis meses. É importante seguir as instruções da etiqueta para não danificar o material. Deixar o travesseiro arejando em um local ventilado e com luz indireta, sem a fronha, também ajuda a evitar a umidade e a proliferação de micro-organismos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.