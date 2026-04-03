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SAÚDE DO SONO

Quando trocar o travesseiro: os sinais de que está na hora de mudar

Manchas amarelas podem ser um sinal, mas não o único; especialistas indicam o prazo de validade ideal para garantir sua saúde e uma boa noite de sono

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
03/04/2026 11:28

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Quando trocar o travesseiro: os sinais de que está na hora de mudar
A recomendação geral é que a troca do travesseiro seja feita a cada um ou dois anos crédito: Tupi

Aquela mancha amarelada no travesseiro que insiste em aparecer, mesmo com a fronha sempre limpa, é um sinal de alerta. Mais do que uma questão estética, ela indica o acúmulo de suor, oleosidade da pele e saliva. Por isso, a recomendação geral é que a troca do travesseiro seja feita a cada um ou dois anos, um prazo que garante não apenas conforto, mas principalmente a saúde do seu sono.

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Com o tempo, o material interno do travesseiro se torna um ambiente ideal para a proliferação de ácaros, fungos e bactérias. Esses micro-organismos se alimentam das células mortas da nossa pele e se multiplicam em locais úmidos e quentes, como o interior da peça. A presença deles pode agravar ou desencadear crises de asma, rinite e outras alergias respiratórias, além de problemas de pele, como acne e irritações.

Sinais de que chegou a hora da troca

Além do prazo de validade sugerido, alguns sinais visíveis indicam que o travesseiro já não está em suas melhores condições. Manchas que não saem após a lavagem e um odor persistente são os primeiros indicativos. Se o travesseiro perdeu a forma original, está com caroços ou muito achatado, ele também já não oferece o suporte adequado para a cabeça e o pescoço, o que pode causar dores e desconforto ao acordar.

Sinais de que seu travesseiro precisa ser trocado

Identifique os indicativos de que a hora da troca chegou para garantir um sono saudável.

Manchas amareladas e odor

Indica acúmulo de suor, oleosidade e saliva, propiciando micro-organismos.

Perda de forma e caroços

O travesseiro não oferece mais suporte adequado para cabeça e pescoço, causando dores.

Prazo de validade expirado

A recomendação geral é trocar a cada 1 a 2 anos para evitar ácaros e fungos.

Não volta à forma original

Teste prático: dobre-o ao meio. Se não retornar, as fibras perderam a resiliência.

Um teste prático e rápido ajuda a verificar sua condição: dobre o travesseiro ao meio. Se ele não voltar à sua forma original rapidamente, significa que as fibras internas já perderam a resiliência e a capacidade de sustentação. Este é um sinal claro de que a peça precisa ser substituída.

Como aumentar a vida útil do travesseiro

Embora a troca periódica seja inevitável, algumas práticas podem ajudar a conservar o travesseiro por mais tempo e a manter a higiene em dia. Utilizar uma capa protetora impermeável, além da fronha, é fundamental. Ela cria uma barreira contra o suor e outras secreções, impedindo que cheguem ao enchimento.

A lavagem do travesseiro, quando permitida pelo fabricante, deve ser feita a cada seis meses. É importante seguir as instruções da etiqueta para não danificar o material. Deixar o travesseiro arejando em um local ventilado e com luz indireta, sem a fronha, também ajuda a evitar a umidade e a proliferação de micro-organismos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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