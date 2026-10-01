Restaurantes populares:2,4 milhõesde refeições por ano



Enquanto o preço da alimentação pesa cada vez mais no orçamento das famílias brasileiras, uma política pública criada há mais de três décadas em Belo Horizonte mostra que garantir refeições de qualidade também é uma forma de combater a desigualdade.

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Os quatro restaurantes populares da capital – somados a um refeitório anexo ao prédio da Câmara Municipal – servem, diariamente, cerca de 10 mil refeições e atendem um público diverso: trabalhadores de baixa renda, desempregados, aposentados, estudantes, pessoas em situação de rua e cidadãos que simplesmente não conseguem encontrar uma refeição completa por um preço compatível com sua renda.



A recente reabertura do Restaurante Popular Maria Regina Nabuco, em Venda Nova, após uma reforma que exigiu investimentos superiores a R$ 1 milhão, recoloca em evidência a importância desses equipamentos. A unidade volta a funcionar em seu formato tradicional, servindo aproximadamente 1.400 almoços por dia.



As obras incluíram melhorias em toda a estrutura da unidade. Áreas internas e externas passaram por pintura e os banheiros foram reformados, incluindo o destinado a pessoas com deficiência. Além disso, foi instalada uma rampa no balcão de distribuição das refeições. Também foram implantados piso tátil, corrimãos e guarda-corpos nas escadas e rampas de acesso, nova e moderna iluminação e a recuperação pontual dos revestimentos.



O movimento diário revela a dimensão da operação. Apenas na unidade de Venda Nova são consumidos, todos os dias, cerca de 110 quilos de arroz, 45 quilos de feijão e quase 300 quilos de carne, além de verduras, legumes e frutas. Por trás desses números está uma engrenagem que vai muito além da produção de refeições: trata-se de uma política pública estruturada para garantir segurança alimentar e promover dignidade.



“A reabertura do Restaurante Maria Regina Nabuco representou a retomada de um serviço essencial para a população de Venda Nova, agora com mais conforto, acessibilidade e dignidade”, destaca Emanuelle Cardoso Zibral, diretora de Unidades de Alimentação Popular da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. “Durante as obras, mantivemos o atendimento com marmitas, garantindo a continuidade do serviço, e agora podemos voltar a receber os usuários em nosso refeitório, com mais conforto e em um ambiente totalmente revitalizado”, completa.



Um direito, não um favor

A principal característica dos restaurantes populares é o caráter universal. Qualquer cidadão pode utilizar o serviço, sem necessidade de comprovar renda ou realizar cadastro. O foco, porém, é atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo refeições nutricionalmente balanceadas e a preços subsidiados.



Atualmente, o almoço custa R$ 3, o jantar R$ 1,50 e o café da manhã R$ 0,75. Beneficiários do Bolsa Família pagam metade desses valores, enquanto pessoas em situação de rua, cadastradas no CadÚnico, têm acesso gratuito às refeições.



Essas características diferenciam os restaurantes populares de programas assistenciais tradicionais. Em vez de distribuir alimentos, a política garante acesso a refeições preparadas por nutricionistas, servidas em ambientes adequados e com cardápios planejados para atender às necessidades nutricionais das pessoas.



BH é referência nacional



Poucas cidades brasileiras possuem uma tradição tão consolidada nessa área quanto Belo Horizonte. A capital mineira tornou-se referência nacional desde os anos 1990, quando estruturou uma política integrada de abastecimento e segurança alimentar que passou a combinar restaurantes populares, bancos de alimentos, feiras, sacolões, agricultura urbana e programas de apoio à produção familiar.



Atualmente, os quatro restaurantes populares e o refeitório servem, juntos, mais de 2,4 milhões de refeições por ano, conforme dados consolidados de 2025. Desse total, cerca de 600 mil foram destinadas gratuitamente à população em situação de rua no último ano, um dado que evidencia o papel desses equipamentos como instrumento de proteção social.



Impacto vai além da alimentação



Embora o principal objetivo seja garantir comida de qualidade, os efeitos da política se estendem para outras áreas. Para um trabalhador que almoça diariamente em um restaurante popular, a economia ao longo do mês pode representar centenas de reais em comparação aos preços praticados por restaurantes comerciais. Esse recurso acaba sendo destinado ao pagamento de aluguel, transporte, medicamentos ou outras despesas essenciais.



Para pessoas em situação de rua, o impacto é ainda maior. Além da refeição gratuita, os restaurantes oferecem um espaço seguro, limpo e organizado, onde o ato de se alimentar ocorre com dignidade. Em uma realidade marcada pela exclusão, sentar-se à mesa deixa de ser um detalhe e passa a representar inclusão social.



Os benefícios também alcançam a saúde pública. Uma alimentação equilibrada reduz riscos associados à desnutrição e ajuda na prevenção de doenças relacionadas ao consumo frequente de alimentos ultraprocessados, além de diminuir a pressão sobre os serviços de saúde no longo prazo.



Investimento que gera retorno social



Manter uma estrutura dessa dimensão exige investimentos permanentes. Em Belo Horizonte, a Prefeitura aplicou cerca de R$ 8,3 milhões na modernização dos restaurantes populares da cidade – um deles ainda segue fechado. As obras incluem reformas estruturais, melhorias na acessibilidade, modernização das cozinhas e adequações para proporcionar mais conforto aos usuários.



As intervenções são realizadas de forma planejada para que o atendimento continue funcionando, ainda que parcialmente, durante os períodos de reforma. O Restaurante Popular Dom Mauro Bastos, no Barreiro, passou por manutenção em 2024, e o Restaurante Popular Herbert de Souza, no Centro, teve a reforma concluída no primeiro semestre deste ano.



“As obras de manutenção dos restaurantes populares exigem planejamento detalhado para garantir a execução dos serviços com o menor impacto possível no fornecimento das refeições. Por isso, as intervenções são realizadas de forma escalonada, preservando a continuidade do atendimento à população”, destaca a subsecretária municipal de Zeladoria Urbana da Prefeitura, Laila Faria.



Uma política permanente



Em um cenário em que programas públicos frequentemente sofrem descontinuidade, os restaurantes populares de Belo Horizonte representam uma rara política pública permanente. Há mais de 30 anos, os estabelecimentos atravessam diferentes gestões, mantendo o mesmo propósito: garantir alimentação adequada à população.



Essa permanência não é casual. Os números mostram que a demanda continua elevada e acompanha a realidade econômica do país. Em uma cidade onde milhares de pessoas dependem diariamente dessas refeições, investir na manutenção da rede significa fortalecer uma política pública que alia eficiência, inclusão social e promoção da saúde.



Mais do que servir refeições, os restaurantes populares reafirmam diariamente um princípio básico das políticas de segurança alimentar: o acesso à alimentação adequada não deve ser tratado como caridade, mas como um direito de cidadania.



Rede descentralizada



O Restaurante Popular de Venda Nova integra a rede de equipamentos da Prefeitura de BH, que, com cinco unidades no total, amplia o acesso da população a refeições adequadas e de qualidade, contribuindo para a promoção da segurança alimentar e nutricional dos usuários.



Os equipamentos estão descentralizados, levando para várias regionais da cidade esse importante serviço social e humanitário e alcançando um público mais diferenciado. Apenas um está situado na região central, e outros se espalham desde Venda Nova até o Barreiro.



O único restaurante que não está aberto atualmente, por motivo de reforma, é o Josué de Castro, localizado na região hospitalar – no momento, ele atende somente a população em situação de rua com entrega de marmitex.

Onde estão os restaurantes mantidos pela prefeitura

Restaurante Popular I

Herbert de Souza

Avenida do Contorno, 11.484 - Centro

7h às 8h – café da manhã

11h às 14h – almoço

17h às 21h – jantar

Restaurante Popular II

Josué de Castro

Rua Ceará, 490 – Santa Efigênia (região hospitalar)

*Está em obra

Restaurante Popular III

Maria Regina Nabuco

Rua Padre Pedro Pinto, 2.277 – Estação BHBus – Venda Nova

11h às 14h – almoço





Restaurante Popular IV

Dom Mauro Bastos

Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001 – Barreiro

11h às 14h – almoço

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Refeitório Popular

João Bosco Murta Lages

Avenida dos Andradas, 3100 - Santa Efigênia

Acesso pela Portaria 3, na Avenida Churchill

11h às 14h – almoço