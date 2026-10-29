Basílica em BH terá iluminação permanente a partir de 8 de dezembro

Templo católico com mais de 100 anos de história, a Basílica Nossa Senhora de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vai ganhar iluminação especial, a partir de 8 dezembro, para destacar ainda mais sua arquitetura neogótica. E, claro, encantar os noivos, pois é uma das igrejas preferidas de quem vai dizer o “sim” diante do padre. No início da semana, houve um teste chamando a atenção de quem passava pela Rua da Bahia, no Bairro de Lourdes.

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Em 8 de dezembro, a iluminação externa, em caráter permanente, será acionada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, que estará ao lado do reitor da basílica, padre Ozanilton Batista de Abreu. O momento especial será após a missa das 18h.

Em entrevista ao Estado de Minas, dom Walmor já declarou que a Basílica de Lourdes é um “oásis no coração da metrópole”. Segundo ele, o templo merece um olhar atento pelas linhas arquitetônicas imponentes, belezas da arte sacra e profundo vínculo com o santuário dedicado a Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Lourdes, França, onde Maria teria aparecido à jovem Bernadette Soubirous, em 1858.

“Lá e aqui, no local onde estão o santuário e a igreja, fontes vertem água cristalina que atrai peregrinos. Muitos em busca da cura para suas enfermidades. Na devoção popular, Nossa Senhora de Lourdes protege os doentes, uma convicção enraizada no coração do povo pobre e simples, preferido de Jesus”, disse o arcebispo.

História

Uma viagem no tempo serve para contar a história da igreja Nossa Senhora de Lourdes, declarada basílica pelo papa Pio XII, em 16 de maio de1958. Mas as origens estão no final do século 19 – no terreno onde hoje está o templo neogótico, havia uma capelinha na qual se venerava Nossa Senhora de Lourdes. Para alegria dos católicos, em 24 de junho de 1900 chegava de Paris uma imagem da santa – a mesma que está na gruta construída com pedras de minério e recria um ambiente no qual, em 1858, por 18 vezes, a Virgem Maria teria aparecido para jovem Bernadete Soubirous, na França.

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De acordo com o livro “Basílica de Lourdes” (editado pela paróquia), em 12 de julho de 1911 o arcebispo de Mariana, dom Silvério Gomes Pimenta, concedeu aos missionários claretianos o uso perpétuo da capela. Até então, a capital mineira estava vinculada à Diocese de Mariana. No mês seguinte, chegavam à cidade os primeiros missionários, entre eles o padre Sebastião Pujol, que seria nomeado, em 1923, o primeiro vigário da paróquia. Com o firme propósito de construir uma igreja, o grupo trabalhou duro até que a pedra fundamental fosse abençoada em 3 de maio de 1916.

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