OPEX® Corporation oferece uma solução simplificada de digitalização de documentos usando apenas um toque com o lançamento do Axis™

A OPEX® Corporation, líder global em automação da próxima geração que fornece soluções inovadoras para automação de documentos, correspondências e almoxarifados, anunciou o lançamento do Axis™, novo scanner de documentos que oferece os benefícios de digitalização usando apenas um toque com uma configuração simplificada e de bandeja única. Criado para fluxos de trabalho de captura de documentos, nos quais a prioridade é preparação mínima de documentos, manuseio de tipos misturados de mídia ou simplicidade operacional, o Axis fecha a lacuna entre a série de scanners de mesa da OPEX e seu portfólio de scanners de produção de várias bandejas.

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"Desenvolvemos o Axis como uma resposta direta às demandas do mercado", afirmou Dann Worrell, presidente de automação de documentos e correspondências da OPEX. "Nossos clientes querem simplificar seus processos de digitalização, reduzir os custos operacionais e melhorar a qualidade. O Axis atende a essas prioridades, combinando preparação mínima, tecnologia de digitalização com apenas um toque e design de bandeja única. Com um ponto de entrada ao mercado menor e mais acessível, o Axis ajuda os clientes a processar documentos de forma mais eficiente enquanto produz resultados mais consistentes".

A mais nova solução da OPEN foi criada com base em uma arquitetura de transporte de nível de produção, apoiando tanto a digitalização contínua em lotes quanto os fluxos de trabalho de digitalização a partir de pastas em uma única plataforma. A solução gerencia alimentação automática e alimentação passiva, e lida com tamanhos, pesos e condições misturadas. Capaz de digitalizar até 120 ppm, o Axis foi criado para qualquer operação de digitalização que lide com documentos de tipos misturados e gasta muito mais horas preparando documentos do que digitalizando. É ideal para negócios que buscam uma implantação simplificada, opções flexíveis de estação de trabalho e uma alternativa focada e dedicada aos sistemas de produção multibandeja.

O Axis está disponível em dois modelos que apoiam requisitos de implementação variados. O Axis inclui uma estação de trabalho integrada com suporte para os componentes do sistema, enquanto o AXIS-M (móvel) oferece uma estrutura de suporte dobrável concebida para deslocamento entre as áreas ou unidades de trabalho.

"Nossa equipe está sempre focada em construir novas soluções que permitem que todos os tipos de empresas melhorem o fluxo de trabalho, impulsionem eficiências e resolvam desafios", afirmou Scott Maurer, presidente da divisão internacional da OPEX. "O Axis representa o ponto central no nosso portfólio de digitalização de documentos, fornecendo uma abordagem com bom custo-benefício para aplicações avançadas de captura de documentos quando não são necessários triagem física e processamento exclusivo de pagamento baseado em MICR (reconhecimento de caracteres com tinta magnética)".

O scanner de documentos Axis permite que os operadores capturem documentos com um processo simplificado de apenas um toque, reduzindo o manuseio manual e melhorando a produtividade. O Axis apoia operações de digitalização sob demanda, transbordo e captura distribuída sem que o scanner precise de configurações específicas ao fluxo de trabalho. Com seu design de saída única, o Axis é adequado para aplicações de arquivamento, conversão de arquivos antigos e digitalização baseada em pastas, no qual os documentos são capturados e a solução os retorna na ordem original. Outras características incluem uma tela integrada sensível ao toque de 22 polegadas, um alimentador com função de redigitalização, um rolo de condicionamento de documento, sensores ultrassônicos para detectar condições de alimentação múltipla, e muito mais.

O Axis é acrescentado ao portfólio existente de soluções avançadas de digitalização de documentos da OPEX, que inclui o Falcon®+, Falcon®+ RED™, Gemini® e Velo™ Powered by Inotec®. É a primeira plataforma de hardware criada pela OPEX para apoiar controladores de PC fornecidos pelo cliente e conectividade TWAIN planejada, expandindo a flexibilidade de implementação e as opções de integração, ao passo que mantém a compatibilidade com os fluxos de trabalho da OPEX.

A OPEX estreará o Axis na ARMA InfoCon 2026, que acontecerá de 25 a 28 de outubro no Savannah Convention Center na Geórgia, com demonstrações ao vivo no estande #803. O Axis também estará disponível para demonstração na sede mundial da empresa em Moorestown, Nova Jersey, e na sede da região EMEA em Duisburg, Alemanha.

Sobre a OPEX

A OPEX® Corporation é líder global em automação da próxima geração, fornecendo soluções únicas e inovadoras para automação de almoxarifados, documentos e correspondências. Com sede em Moorestown, Nova Jersey, e unidades em Pennsauken (Nova Jersey), Plano (Texas), França, Alemanha, Suíça, Reino Unido e Austrália, a OPEX tem mais de 1.600 funcionários, que estão continuamente reinventando e fornecendo soluções tecnológicas escalonáveis e personalizadas que solucionam os desafios empresariais atuais e futuros. Para mais informações, acesse opex.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261006963202/pt/

Para informações adicionais

Laura Evans

levans@opex.com

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