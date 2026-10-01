Seminário debate relações entre infância, teatro e educação

O Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará (TIC) realiza, de 5 a 8 de outubro, o 6º Seminário Virtual Arte e Educação. A programação antecede a 15ª edição do Festival TIC e reunirá quatro pesquisadores para discutir as relações entre artes cênicas, infância e educação.

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Os encontros serão realizados das 18h às 19h, com transmissão ao vivo pelo canal da Invento Produções Culturais no YouTube, com interpretação em Libras. O acesso é gratuito e aberto ao público. Para receber certificado, é necessário realizar inscrição gratuita, mediante preenchimento de formulário disponível no site do Festival TIC.



Programação

5 de outubro (segunda-feira)



“Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês”, com Maria Lúcia de Souza Barros Pupo

A palestra discutirá a possibilidade de ser outro, presente no faz de conta infantil e nas artes da cena. A convidada abordará a experiência de assumir outros “eus” diante de espectadores, na escola e em outros espaços, além das possibilidades de experimentar outros seres, mundos e épocas por meio da ficção.

Maria Lúcia Pupo é docente sênior da ECA-USP, onde orienta pesquisas sobre artes da cena e educação. Possui livros e artigos publicados na área e atuou na formação de docentes e artistas na França, Bélgica e Marrocos. Atualmente, pesquisa mediação artística.

6 de outubro (terça-feira)



“Criança performer: corpo, brincadeira e criação”, com Marina Marcondes Machado

O encontro apresentará a noção de criança performer, compreendida como performer de si, com os outros e no mundo compartilhado. A abordagem diferencia o conceito da ideia de artista-mirim e considera os dez primeiros anos de vida como período formativo e performativo. Marina também discutirá o brincar e o faz de conta como experiências relacionadas ao fazer teatral e artístico dentro e fora da escola.

Marina Marcondes Machado foi professora de crianças pequenas, atriz e artista-professora. É formada em Psicologia pela PUC-SP, mestre em Artes pela ECA-USP e doutora em Psicologia da Educação pela PUC-SP. Realizou pós-doutorado em Pedagogia do Teatro na USP e na Unesp e foi professora da Licenciatura em Teatro da UFMG. Publicou seis livros sobre infâncias, teatralidades e brincar.

7 de outubro (quarta-feira)



“Dois mais dois é peixe: o que podemos aprender com as crianças nas aulas de teatro?”, com Luciana Hartmann

A palestra discutirá o que as crianças podem ensinar sobre teatro, imaginação e criação artística, a partir de experiências em aulas de teatro e atividades de contação de histórias com crianças de diferentes nacionalidades. Serão abordados o protagonismo infantil, a escuta das infâncias e o acolhimento das narrativas produzidas pelas próprias crianças.

Luciana Hartmann é professora titular do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. Graduada em Artes Cênicas, possui mestrado e doutorado em Antropologia Social. Pesquisa Teatro e Antropologia, com trabalhos sobre crianças migrantes e refugiadas, protagonismo infantil e linguagens artísticas em processos de inclusão escolar. Coordena a Rede Infâncias Protagonistas: Migração, Arte e Educação e é bolsista de produtividade do CNPq.

8 de outubro (quinta-feira)



“Do acesso à experiência: mediação teatral na escola e na formação em Artes”, com Robson Rosseto

A palestra discutirá a mediação teatral como prática artística, pedagógica, formativa e política. O convidado abordará ações realizadas antes, durante e depois do contato com um espetáculo, considerando as crianças como sujeitos ativos. Também serão discutidas a atuação dos professores e as parcerias entre escolas, festivais, grupos artísticos, universidades e espaços culturais.

Robson Rosseto é ator, diretor teatral e professor da Universidade Estadual do Paraná. É doutor em Artes da Cena pela Unicamp e mestre em Teatro pela Udesc. Lidera o Grupo de Pesquisa Arte, Educação e Formação Docente e pesquisa formação do artista-professor, ensino do teatro, criação cênica, recepção e mediação teatral.

Sobre o Festival TIC

Criado em 2011, o Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará chega à 15ª edição com o tema “Crescemos juntos”. De 9 a 20 de outubro, serão realizadas 38 apresentações gratuitas em Fortaleza, Quixeramobim, Maracanaú e São Gonçalo do Amarante.

A programação reunirá sete grupos do Ceará, de São Paulo, de Santa Catarina e da França. Serão apresentados os espetáculos “A Viagem de um Barquinho”, “João sem medo”, “Confia em mim”, “#Mergulho: experiência teatral para crianças”, “O Círculo das Baleias” e “Como pegar uma estrela”, além das apresentações de Gal Saldanha e Bloquinho Alegria.

As sessões abertas ao público terão interpretação em Libras e audiodescrição. Nas apresentações para escolas, os recursos serão oferecidos conforme a demanda informada pelas instituições.

O 15º Festival TIC também realizará o 2º Encontro TIC de Realizadores de Festivais de Artes Cênicas para Crianças, de 9 a 11 de outubro, na CAIXA Cultural Fortaleza.

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Apresentado pelo Ministério da Cultura e pela CAIXA Cultural Fortaleza, o 15º Festival TIC é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Invento Produções Culturais. Tem patrocínio da CAIXA, Aniger, Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Freitas, Grupo Hope, Vicunha Têxtil e Melbros. Apoio institucional: Governo do Estado do Ceará, Sistema Nacional de Cultura e Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Parceria: BG Soluções Sociais, Instituto Seara, Rede de Festivais de Arte e Cultura do Ceará, Instituto Dragão do Mar, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Hub Cultural Porto Dragão e Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Educação. Produção: D’Grau Produções.