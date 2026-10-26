Ricardo Nunes deseja que novo governo 'acerte e recupere a economia'

FOLHAPRESS - Acusado pelo PT de restringir a oferta de transporte público no domingo (25/10) e alvo do Ministério Público do Trabalho por suspeita de assédio eleitoral, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que apoiou Flávio Bolsonaro (PL), divulgou uma nota nesta segunda-feira (26/10) em que reconhece o fim do processo eleitoral e deseja que o novo governo "acerte e recupere a economia".



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"Terminado o processo eleitoral, o desejo é que o novo governo acerte e recupere a economia para dar à população condições de melhorar sua qualidade de vida, bem como conduza a Nação visando à harmonia", diz a íntegra do comunicado, que não cita o presidente Lula (PT).



Nunes havia viajado para Brasília para acompanhar a apuração ao lado de Flávio. Seu aliado em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), também estava presente.



Ao falar com a imprensa, diferentemente da posição de Nunes nesta segunda, Flávio disse que era impossível reconhecer a derrota e que pediria anulação do resultado.



O prefeito se empenhou pela eleição do bolsonarista. Ainda no começo da campanha, organizou um café da manhã com prefeitos e vereadores paulistanos, com o objetivo de introduzir Flávio ao eleitorado da periferia da capital e das cidades da região metropolitana.



Segundo turno

No segundo turno, Nunes foi um dos principais articuladores da aproximação do MDB à campanha de Flávio o partido havia optado pela neutralidade na etapa inicial e reuniu dirigentes de 17 estados em um encontro com o senador, em uma casa nos Jardins que havia servido como comitê político para Tarcísio.



Após a primeira manifestação na avenida Paulista em apoio a Lula, no dia 11, o prefeito mobilizou sua rede de apoiadores para reunir número equivalente de manifestantes no ato preparado para receber Flávio Bolsonaro na avenida no domingo seguinte (18/10).



Conforme a Folha de S.Paulo mostrou, servidores afirmaram ter sido convocados para o evento, sob boatos de demissões daqueles que faltassem.



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Na última sexta-feira (23/10), em decorrência dessas informações, a Justiça do Trabalho havia determinado que a Prefeitura se abstivesse de pressionar ou induzir a participação de servidores em atos de campanha eleitoral e garantisse a todos o livre exercício do voto e da orientação política.