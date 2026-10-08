Enem PPL 2026: inscrições estão abertas até 23 de outubro

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob Medida Socioeducativa que inclua privação de liberdade, o Enem PPL 2026, estão abertas até 23 de outubro. O procedimento é destinado a pessoas privadas de liberdade e jovens submetidos a medida socioeducativa com privação de liberdade.

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Diferentemente do Enem regular, o participante não realiza o cadastro diretamente na Página do Participante. A inscrição deve ser feita no sistema específico do exame pelo responsável pedagógico da unidade prisional ou socioeducativa. Esse profissional também registra a opção de língua estrangeira, entre inglês e espanhol, solicita atendimento especializado, quando necessário, e acompanha as informações do exame.

A participação é voluntária e gratuita. Não há cobrança de taxa, emissão de boleto ou necessidade de solicitar isenção. Familiares também não podem substituir o responsável pedagógico no processo de inscrição.

No mesmo período, de 5 a 23 de outubro, podem ser apresentados os pedidos de atendimento especializado. O resultado das solicitações será divulgado em 30 de outubro. Em caso de indeferimento, o recurso poderá ser apresentado de 2 a 6 de novembro, com resultado previsto para 13 de novembro.

As provas serão aplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro, dentro de unidades prisionais e socioeducativas habilitadas e indicadas pelos órgãos responsáveis. O exame terá quatro provas objetivas, com 45 questões cada uma, e uma redação em língua portuguesa.

Participantes com 18 anos completos até o primeiro dia de provas podem indicar, no momento da inscrição, a intenção de usar o resultado para solicitar a certificação de conclusão do ensino médio, desde que atendam aos demais critérios previstos no edital. A indicação não garante automaticamente a certificação.

Serviço:

As inscrições para o Enem PPL 2026 ficam abertas de 5 a 23 de outubro e devem ser realizadas pelo responsável pedagógico da unidade participante, no sistema específico do exame. O atendimento especializado pode ser solicitado no mesmo período.

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As provas serão aplicadas em 15 e 16 de dezembro, nas unidades prisionais e socioeducativas habilitadas.