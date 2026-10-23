SECO Aftermarket celebra 60 anos de qualidade e confiabilidade em peças de reposição automotivas

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SEUL, Coreia do Sul, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A SECO, marca de peças automotivas da SEOJIN AUTOMOTIVE, destaca suas seis décadas de experiência e seu compromisso contínuo com a qualidade, a durabilidade, a segurança e a competitividade em termos de custo-benefício, ao celebrar seu 60º aniversário em 2026.

Fundada em 1966, a SECO construiu sua reputação não apenas no fornecimento de peças para fabricantes globais de automóveis como fornecedora de equipamentos originais (OEM), mas também no fornecimento de peças para o mercado de reposição, desenvolvidas para atender às necessidades de distribuidores, oficinas e diversos usuários finais. Atualmente, a SECO Aftermarket oferece uma ampla gama de peças de reposição para os principais sistemas dos veículos, incluindo embreagens, pastilhas de freio, componentes de suspensão, amortecedores, juntas homocinéticas (CV Joint), rolamentos, componentes de ignição e outras aplicações essenciais.

“Há 60 anos, trabalhamos para fornecer produtos nos quais clientes e parceiros comerciais possam confiar. Nosso foco permanece claro: qualidade consistente dos produtos, desempenho confiável e valor prático para o mercado global de reposição automotiva”, acrescentou a SECO.

A SECO Aftermarket aplica controles de qualidade baseados nos padrões de equipamento original (OE) em toda a sua linha de produtos. Essa abordagem contribui para a consistência dos processos de fabricação e inspeção, ao mesmo tempo em que ajuda os clientes a escolher peças de reposição automotivas com confiança. Ao combinar uma ampla cobertura de produtos com foco na durabilidade e na segurança, a SECO busca contribuir para a manutenção eficiente dos veículos e a satisfação dos clientes a longo prazo.

O portfólio de produtos da empresa para o mercado de reposição automotiva foi desenvolvido para atender às necessidades em constante evolução das redes de serviços automotivos e distribuição. Seus produtos são desenvolvidos para oferecer desempenho confiável nas condições cotidianas de condução, ao mesmo tempo em que representam uma alternativa competitiva para empresas que buscam peças de reposição de qualidade e processos eficientes de aquisição de peças.

“O marco de 60 anos da SECO não é apenas uma celebração da nossa história, mas também uma promessa para o futuro”, acrescentou a SECO. “Continuaremos a construir confiança por meio da qualidade, ampliar nossa oferta de produtos e gerar valor para nossos parceiros em todo o mercado de reposição automotiva.”

A SECO Aftermarket convida distribuidores de peças automotivas, compradores de peças, oficinas e profissionais do setor a conhecer melhor sua linha de produtos e as oportunidades de parceria.

Para saber mais sobre a SECO Aftermarket, consulte as informações abaixo.

Site oficial: https://secoautomotive.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/seojinautomotive

E-mail: amt18200@secoautomotive.com

Catálogo on-line: www.secoautomotive.co.kr

Source: SEOJIN AUTOMOTIVE CO., Ltd.

Dateline City: Seoul, South Korea

Media Contact: Sungjun Park

Tel: +82 2 2135 1758

Email: dylanpark@secoautomotive.com (Media Inquiries Only)

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Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06feaf4a-fa4c-430c-b7bd-cf0f3f395413/pt

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9851013)