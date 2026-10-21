Fobia social e bullying afetam saúde mental de jovens; veja onde buscar ajuda

O debate sobre saúde mental na juventude ganhou novos desdobramentos após o influenciador Felca publicar um relato detalhado sobre suas vivências com fobia social e bullying escolar. O episódio impulsionou a discussão sobre o sofrimento emocional de jovens que enfrentam intimidação e isolamento cotidiano.

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No relato em vídeo, Felca expôs episódios traumáticos vividos no período escolar e os desdobramentos duradouros da exclusão na vida adulta. A comoção em torno do material evidenciou como a pressão social e os traumas vivenciados na adolescência continuam a gerar impactos profundos na maturidade, reforçando a urgência do debate sobre acolhimento psicológico.

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O que é fobia social?

A fobia social, ou transtorno de ansiedade social, consiste em um medo intenso e persistente de interações cotidianas, avaliações alheias ou situações de constrangimento público. Essa condição compromete a rotina escolar, profissional e afetiva, gerando bloqueios comportamentais e sofrimento psíquico severo diante de contatos sociais rotineiros.

Principais sintomas do transtorno de ansiedade social

O transtorno se manifesta por meio de alterações emocionais e corporais perceptíveis em ocasiões sociais:

medo desproporcional de se expressar em público ou conversar com pessoas desconhecidas

manifestações físicas como sudorese, taquicardia, tremores nas mãos e sensação de falta de ar

evitar ir em eventos, reuniões de trabalho, salas de aula ou confraternizações

ansiedade antecipatória constante, iniciada dias antes de compromissos coletivos previstos

Como o bullying na juventude afeta a vida adulta

A intimidação sistemática praticada durante a infância e a juventude altera a forma como o indivíduo constrói seus relacionamentos. Ataques verbais, humilhações e agressões repetidas no ambiente de ensino deixam marcas que se estendem por décadas. Sem a intervenção adequada de pais e educadores, a vítima tende a internalizar a culpa pelas agressões recebidas.

Esse processo contínuo de desvalorização pode desencadear quadros de depressão e transtornos de ansiedade. Ao atingir a fase adulta, muitas pessoas mantêm a sensação de inadequação experimentada nos bancos escolares, o que dificulta o ingresso no mercado de trabalho e a formação de vínculos interpessoais estáveis.

Onde buscar atendimento psicológico gratuito

O poder público e instituições civis mantêm serviços de suporte para quem enfrenta crises psicológicas e sofrimento emocional:

Centros de Atenção Psicossocial (Caps): unidades especializadas da rede pública que oferecem acolhimento direto e tratamento continuado, geralmente com atendimento inicial por demanda espontânea nos municípios

Unidades Básicas de Saúde (UBS): postos da atenção primária responsáveis pela triagem inicial e pelo encaminhamento a consultas com profissionais de psicologia da rede municipal

Centro de Valorização da Vida (CVV): serviço telefônico gratuito pelo número 188, com atendimento 24 horas para apoio emocional e prevenção ao suicídio

clínicas-escola de psicologia: universidades públicas e privadas que mantêm serviços de atendimento gratuito ou a valores sociais, realizados por estudantes em fase final de graduação sob supervisão técnica Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria