Black Friday de passagem: anote o preço para não cair em desconto falso

Lucas Estevam, criador de conteúdo e jornalista, é referência em viagens e milhas no Brasil. À frente do Estevam Pelo Mundo, já conheceu 100 países e transforma suas experiências pelo mundo em inspiração e informação para milhões de viajantes.

Se você acha que a passagem mais barata do ano vai cair no seu colo no dia 27 de novembro, está enganado. Ela até pode aparecer na Black Friday, mas você só vai saber se é promoção de verdade se fizer uma coisa simples antes: anotar o preço. E o momento de anotar é agora, um mês antes, tá?

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O Procon-SP já avisou o que acontece todo ano: tem fornecedor que sobe o preço nas semanas anteriores para depois baixar e anunciar desconto. O órgão resume o desconto real em três contas: o preço que o produto tinha semanas antes, o custo extra e a forma de pagamento. Passagem aérea entra direitinho nessa lógica, e com um agravante: o preço dela muda o tempo todo, então sem uma referência anotada você não tem como comparar.

Vamos fazer a conta com um exemplo de números redondos, só para ilustrar. Hoje você pesquisa Confins a Recife para as férias de janeiro e encontra R$ 1.100 ida e volta. Anota a data, a companhia e o horário do voo. No dia 27, um site anuncia "40% de desconto" na mesma rota: de R$ 1.800 por R$ 1.080. Na vitrine, parece um negócio. Na sua anotação, são R$ 20 de economia. Agora imagina o contrário: no dia 27 aparece R$ 690. Aí sim, são R$ 410 a menos do que você viu em outubro, quase 40% de verdade! Sem a anotação, os dois anúncios pareceriam iguais. Com ela, você descobre em dez segundos qual é promoção e qual é "promoção".

A segunda conta é a da mala, e ela engana muita gente. Em voo nacional, LATAM, Gol e Azul ainda incluem a bagagem de mão. Mas em algumas rotas internacionais, LATAM e Gol vendem uma tarifa básica que dá direito só ao item pessoal, aquela mochila que vai embaixo do banco. Se a sua mala não couber nessa regra, ela vai para o porão no portão de embarque, e essa cobrança fica na faixa de R$ 130 a R$ 200, dependendo da companhia e da antecedência. Então a tarifa que parecia R$ 100 mais barata pode sair mais cara do que a outra. Antes de comemorar o desconto, some a mala, a marcação de assento e tudo o que você vai precisar de verdade. Compare o preço final com o preço final, nunca a vitrine com a vitrine.

Se você paga com milhas ou junta pontos, vale um terceiro cuidado. Tarifa promocional pode render menos pontos, ou nenhum, no programa de fidelidade. Não é motivo para deixar de comprar, mas entra na conta, viu? E se você ainda não junta pontos e quer começar com o pé direito antes das férias, deixei um guia grátis aqui: https://estevampelomundo.net/lp-estevam

Agora, um direito que pouca gente usa e que combina demais com a Black Friday. Pela regra da Anac, se você compra a passagem com pelo menos sete dias de antecedência do voo, pode desistir em até 24 horas depois de receber o comprovante, sem pagar nada. O Código de Defesa do Consumidor fala em sete dias para compra pela internet, e esse choque está em discussão no STJ, mas o que as companhias aplicam hoje é o prazo de 24 horas. Na prática, isso te dá uma rede de segurança: comprou de manhã e achou mais barato à tarde, ainda dá tempo de cancelar e comprar de novo. Só não deixe para o dia seguinte.

E um aviso que vale para qualquer compra nessa época: desconfie de site que você nunca ouviu falar, com preço muito abaixo de todos os outros e que só aceita Pix. Os Procons repetem isso todo ano por um motivo.

A minha opinião é direta: na passagem aérea, a Black Friday vale menos pelo dia e mais pela régua que você monta antes. Quem chega no dia 27 sem ter anotado preço nenhum não está pegando promoção, está apostando. Então separe cinco minutos hoje, escolha as duas ou três rotas que você quer fazer no verão, anote os preços e volte a olhar uma vez por semana. No dia 27, você vai ser a pessoa mais tranquila da fila.

E você, já comprou passagem na Black Friday e depois descobriu que estava mais barata antes? Me conta lá no Instagram, no @estevampelomundo. E vou deixar aqui o link do meu grupo de alertas de viagens, pra quem quer receber passagem em promoção no WhatsApp: https://estevampelomundo.com/alertas-de-voos

Até a semana que vem!

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Lucas Estevam é criador do canal Estevam Pelo Mundo, no ar desde 2014, com mais de 2 milhões de seguidores e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Já visitou mais de 100 países.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.