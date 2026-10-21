Cidade do Cabo no verão: voo direto ou por Joanesburgo, e o que levar

Lucas Estevam, criador de conteúdo e jornalista, é referência em viagens e milhas no Brasil. À frente do Estevam Pelo Mundo, já conheceu 100 países e transforma suas experiências pelo mundo em inspiração e informação para milhões de viajantes.

Você sabia que dá para sair de Guarulhos à noite e acordar na Cidade do Cabo? Pois é! Desde julho, a LATAM voa direto para lá, e a viagem que antes parecia longe ficou bem mais simples. Eu já chamei a Cidade do Cabo, num vídeo do canal, de a melhor cidade da África do Sul, a "Califórnia africana". Aliás, dezembro é verão por lá, uma ótima época para conhecer.

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Só que a primeira dúvida de quem começa a planejar essa viagem costuma ser outra: vale mais o voo direto ou passar por Joanesburgo? Então, nessa coluna, eu vou comparar as duas opções e te passar o que conferir antes de embarcar.

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Começando pelo voo direto. A LATAM opera três voos por semana entre Guarulhos e a Cidade do Cabo, às quartas, sextas e domingos, com um Boeing 787. O voo sai às 22h45 e chega às 10h55 do dia seguinte, no horário de lá, que fica cinco horas à frente de Brasília. Na prática, são umas oito horas e meia no ar. A South African Airways também liga São Paulo à Cidade do Cabo, às terças e aos sábados. Para quem sai de Minas, a vantagem é clara: dá para pegar um voo de Confins para Guarulhos à tarde, sem pressa, e embarcar à noite.

Agora, a opção por Joanesburgo. Para lá, a LATAM voa às segundas, quintas e sábados, e a South African, às segundas e quintas. Somando tudo, você ganha mais dias de saída na semana, o que ajuda muito quem tem data de férias fechada. O custo é mais uma conexão, agora doméstica, até a Cidade do Cabo. Em compensação, Joanesburgo é a porta de entrada natural para quem quer encaixar um safári no roteiro.

Qual eu escolheria? Se for a sua primeira vez na África do Sul, eu iria direto para a Cidade do Cabo e ficaria por lá, sem pressa. Safári e Joanesburgo ficam para uma segunda viagem. A cidade tem muita coisa para fazer, e dividir poucos dias entre dois lugares longe um do outro é o jeito mais rápido de voltar cansado e com a sensação de que não viu nada direito.

Uma dica que vale para as duas opções: compre tudo no mesmo bilhete, inclusive o trecho Confins e Guarulhos. Se o primeiro voo atrasar, a companhia é que precisa te reacomodar. Com bilhetes separados, o problema é seu.

Agora, o que conferir antes de ir, porque é aqui que muita gente se complica. Brasileiro não precisa de visto para turismo de até 90 dias. Mas o passaporte precisa ter validade de pelo menos 30 dias depois da data de saída do país e páginas em branco. E o ponto mais importante: a África do Sul exige de quem sai do Brasil o Certificado Internacional de Vacinação contra a febre amarela, emitido pela Anvisa. A vacina precisa ser tomada pelo menos dez dias antes do embarque. Sem isso, você corre o risco de ser barrado. A vacina é de graça no posto de saúde, então não deixe para a última semana, tá?

Também vale pensar no seguro. Viagem longa, para fora do continente, eu não faço sem. Tem desconto neste link: https://www.seguroviagem.srv.br/?ag=estevam

Lá chegando, o roteiro clássico se monta quase sozinho: a subida à Montanha da Mesa, a estrada até o Cabo da Boa Esperança, os pinguins de Boulders Beach e um dia nas vinícolas de Stellenbosch. Muita coisa dá para fazer de carro alugado, e alguns passeios valem a pena com guia, principalmente o do Cabo. Se quiser reservar com antecedência, tem opções aqui: https://gyg.me/estevampelomundo

E se você quiser um dia de hotel especial, no canal eu mostrei quanto custa uma diária no Mount Nelson, o hotel do grupo Belmond que funciona desde 1899 no bairro de Gardens.

E você, toparia trocar o verão daqui pelo verão da África do Sul? Me conta lá no Instagram, no @estevampelomundo. E vou deixar aqui o link do meu grupo de alertas de viagens, pra quem quer receber passagem em promoção no WhatsApp: https://estevampelomundo.com/alertas-de-voos



Até a próxima!



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Lucas Estevam é criador do canal Estevam Pelo Mundo, no ar desde 2014, com mais de 2 milhões de seguidores e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Já visitou mais de 100 países.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.