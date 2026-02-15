Estes voos saem do Rio de Janeiro diretamente para a Europa, sem escalas

As rotas diretas entre o Rio de Janeiro e a Europa mudam com frequência, de acordo com decisões comerciais das companhias aéreas, sazonalidade e regras de aviação. Em 2026, algumas empresas mantêm voos sem escalas saindo principalmente do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (RIOgaleão – GIG) para importantes hubs europeus, conectando o país a centros financeiros, turísticos e logísticos do outro lado do Atlântico.

Esses voos diretos entre Rio de Janeiro e Europa costumam operar em horários noturnos, permitindo que o passageiro embarque à noite no Brasil e chegue pela manhã no continente europeu. A oferta de assentos e a frequência das operações podem variar ao longo do ano, especialmente em períodos de alta temporada, férias escolares e grandes eventos internacionais.

Voos diretos Rio de Janeiro – Europa: quais são hoje?

Em 2025, algumas rotas sem escala se destacam ligando o Rio aos principais aeroportos europeus. Abaixo estão ligações que, de forma recorrente, aparecem nas malhas das companhias, sempre partindo do RIOgaleão (GIG):

Rio de Janeiro (GIG) – Lisboa (LIS) : operado pela TAP Air Portugal.

: operado pela TAP Air Portugal. Rio de Janeiro (GIG) – Paris (CDG) : operado pela Air France.

: operado pela Air France. Rio de Janeiro (GIG) – Madri (MAD): operado pela Iberia.

Essas rotas diretas costumam ser mantidas por serem estratégicas para o fluxo de turistas e para conexões com outros destinos europeus, africanos e do Oriente Médio. A existência de um voo em determinado dia, no entanto, depende da programação atualizada da companhia aérea e da autorização das autoridades de aviação civil.

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (GIG) concentra os voos diretos que ligam a capital fluminense a importantes hubs europeus, como Lisboa, Paris e Madri – depositphotos.com / Brasilnut

Quais companhias oferecem voos diretos Rio–Europa atualmente?

Entre as empresas que tradicionalmente operam ligação direta entre Rio de Janeiro e Europa, destacam-se companhias europeias com forte presença no mercado brasileiro. Em 2025, o cenário mais frequente é o seguinte:

TAP Air Portugal

A TAP concentra sua operação europeia no aeroporto de Lisboa. O voo direto Rio de Janeiro – Lisboa funciona como um corredor importante, pois Lisboa serve como hub para conexões para diversas cidades da Europa, como Porto, Roma, Londres, Berlim e outras. Air France

A Air France mantém operação direta entre Rio de Janeiro e Paris (Charles de Gaulle). A partir de Paris, o passageiro encontra vasta oferta de conexões pela Europa, África e Ásia, pois o CDG é um dos maiores hubs do continente. Iberia

A Iberia opera rota direta Rio de Janeiro – Madri. Madri-Barajas é um ponto de conexão relevante para destinos na Europa, no Norte da África e, especialmente, em voos para outras cidades da Espanha.

É importante reforçar que a malha aérea é dinâmica. Voos podem ser incluídos ou suspensos por ajustes de frota, demanda de passageiros ou mudanças regulatórias. Há períodos em que outras companhias, como grupos de aviação alemães, britânicos ou holandeses, já tiveram ou podem voltar a ter voos diretos saindo do Rio para seus hubs na Europa, mas isso depende de decisões estratégicas atualizadas.

Como confirmar, com exatidão, se o voo é realmente direto?

Para garantir informação precisa sobre voos diretos do Rio de Janeiro para a Europa, é essencial consultar fontes oficiais e atualizadas. A malha em 2026 pode mudar mês a mês, portanto qualquer lista fixa tende a ficar desatualizada rapidamente. Alguns passos ajudam a verificar se o voo é, de fato, sem escalas:

Site da companhia aérea : a forma mais confiável é simular a compra no site oficial (por exemplo, TAP, Air France, Iberia), checando se a rota aparece como “direto” ou “sem escalas”.

: a forma mais confiável é simular a compra no site oficial (por exemplo, TAP, Air France, Iberia), checando se a rota aparece como “direto” ou “sem escalas”. Sites de busca de passagens : plataformas consolidadoras permitem filtrar apenas voos diretos. Ao selecionar origem como “Rio de Janeiro – GIG” e destino em cidades europeias, é possível visualizar se há opções sem parada intermediária.

: plataformas consolidadoras permitem filtrar apenas voos diretos. Ao selecionar origem como “Rio de Janeiro – GIG” e destino em cidades europeias, é possível visualizar se há opções sem parada intermediária. Consulta ao aeroporto : o RIOgaleão costuma divulgar, em seu site ou canais oficiais, a lista de companhias internacionais e destinos atendidos diretamente a partir do Rio.

: o RIOgaleão costuma divulgar, em seu site ou canais oficiais, a lista de companhias internacionais e destinos atendidos diretamente a partir do Rio. Agências de viagens: agentes costumam ter acesso rápido aos sistemas de reservas (GDS), permitindo verificar se a rota aparece como “nonstop” ou com conexão.

Também é recomendável observar o código do voo e o tempo total de viagem. Um trajeto Rio–Europa com parada costuma apresentar duas etapas e um tempo total significativamente maior, enquanto um voo direto aparece como um único trecho e sem mudança de aeronave no meio do percurso.

Voos noturnos sem escalas entre o Rio de Janeiro e a Europa permitem embarque à noite no Brasil e chegada pela manhã em destinos estratégicos do continente – depositphotos.com / huettenhoelscher

Cuidados ao planejar viagens Rio–Europa sem escalas

Ao buscar passagens em rotas sem escalas entre Rio de Janeiro e Europa, alguns cuidados práticos ajudam a evitar equívocos e imprevistos. O primeiro deles é verificar se o voo é realmente operado no aeroporto internacional do Galeão (GIG), já que o Rio conta também com o Santos Dumont (SDU), focado em voos domésticos.

Outro ponto é observar a sazonalidade. Determinadas ligações diretas podem ser reforçadas no verão europeu ou em feriados prolongados brasileiros e reduzidas em períodos de baixa procura. Leitura atenta das condições de remarcação, cancelamento e franquia de bagagem também é relevante, especialmente em voos de longa distância. Em um cenário em constante mudança, a conferência da informação próxima à data da viagem é o caminho mais seguro para garantir que o voo escolhido segue, de fato, partindo do Rio de Janeiro diretamente para a Europa, sem escalas.