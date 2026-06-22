Olha quem voltou: Curaçao terá voos diretos saindo de Minas Gerais em julho

O Caribe volta a ficar mais perto dos mineiros. A partir de 1º de julho, a Azul retoma a rota sem escalas entre Belo Horizonte e Curaçao, oferecendo a única ligação direta do Brasil para a ilha caribenha durante o mês de julho.

Ao todo, serão 32 voos e mais de 5,5 mil assentos disponíveis até o dia 31 de julho. A operação começa com duas frequências semanais e, a partir de 10 de julho, passa para quatro voos por semana, às segundas, quartas, sextas e domingos.

Além da praticidade de embarcar diretamente de Minas Gerais, a rota dispensa conexões nos Estados Unidos, eliminando também a necessidade de visto americano, exigido em muitos itinerários para quem viaja ao destino.

O Reino dos Países Baixos inclui ainda três territórios no Caribe: Curaçao (foto), Aruba e São Martinho. Todos eles têm governo e moeda próprios. Michelle Raponi por Pixabay

Os voos partirão do BH Airport às 15h30, com chegada prevista a Curaçao às 20h40. No retorno, a decolagem será às 22h20, com pouso em Belo Horizonte às 5h20. As operações serão realizadas com aeronaves Airbus A320, com capacidade para até 174 passageiros.

Minas como porta de entrada para o Caribe

Segundo a gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, a ampliação da operação aproveita o potencial do aeroporto mineiro como um dos principais hubs da companhia, facilitando as conexões de passageiros vindos de diversas regiões do país. "Preparamos uma operação especial para Curaçao e pensamos em otimizar essa rota para aproveitar o aeroporto mineiro, que é um dos nossos principais hubs e recebe voos de diversas regiões do país. Desta forma, conseguimos ampliar a possibilidades de conexão para os Clientes que quiserem embarcar para o Caribe e aproveitar as belezas naturais do destino”, disse Beatriz.

“O aumento das frequências para Curaçao representa um avanço estratégico para o BH Airport e para Minas Gerais. A operação fortalece o terminal mineiro como porta de entrada e saída do Brasil para destinos de lazer no Caribe e oferece aos brasileiros uma alternativa direta, confortável e competitiva", comenta o diretor de Operações do BH Airport, Rodrigo Côrtes. Ele também avalia que o aumento das frequências reforça a posição de Minas Gerais como um importante polo de conexões internacionais, impulsionando o turismo e fortalecendo a economia do estado.

Situada fora da rota dos furacões no Caribe, a ilha de Curaçao se destaca como um destino que une belezas naturais exuberantes a um profundo compromisso com a sustentabilidade e a preservação histórica. Conheça mais sobre esse lugar! Bent Van Aeken/Unsplash Localizada a cerca de 60 quilômetros da costa da Venezuela, a ilha de Curaçao integra o grupo das ilhas ABC, junto com Aruba e Bonaire, territórios autônomos ligados aos Países Baixos. Reproduc?a?o/YouTube Por não ficar na rota tradicional dos furacões do Caribe, o destino pode ser visitado durante todo o ano e atrai turistas por suas águas cristalinas, recifes de corais e paisagens naturais preservadas. Stephan van de Schootbrugge/Unsplash A ilha conta com aproximadamente 40 praias, principalmente na Costa Oeste, ideais para mergulho e snorkel, enquanto o litoral Norte é conhecido pelo mar mais agitado e seu relevo rochoso. Flickr - Thank You (25 Millions ) views A capital, Willemstad, destaca-se por seu centro histórico com casas coloridas de influência europeia e caribenha, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1996. Cole Marshall/Unsplash Com uma população estimada em cerca de 160 mil pessoas, a ilha abriga a curiosa Queen Emma Bridge, uma ponte flutuante que se abre lateralmente para permitir a passagem de navios. Flickr - dronepicr A cidade também guarda memórias importantes do passado colonial e da diáspora africana — a escravidão foi abolida por lá em 1863 —, preservadas em espaços culturais como o Museu Kurá Hulanda, inaugurado em 1999. Flickr - -JvL Até os dias de hoje, a herança cultural local aparece ainda em tradições musicais, costumes e no idioma papiamento — língua desenvolvida pelos ex-escravizados —, falado junto com o holandês e o inglês. Wikimedia Commons/Bayreuth2009 Entre os atrativos turísticos estão locais históricos como o Netto Bar, além da destilaria Landhuis Chobolobo, onde é produzido o popular licor Blue Curaçao, preparado com laranjas nativas da ilha. Reprodução/Freepik Além da beleza litorânea, o Parque Nacional Shete Boka oferece um espetáculo de ondas batendo em rochas vulcânicas, enquanto a gastronomia local encanta com pratos como o keshi yena. Reprodução/YouTube Jordan Outside A ilha conta com diversas opÃ§Ãµes de conexÃ£o aÃ©rea para brasileiros. Durante o verÃ£o, por exemplo, a Azul opera voos sem escalas saindo de Belo Horizonte, enquanto no resto do ano a maneira mais fÃ¡cil para chegar a CuraÃ§ao Ã© pela Copa Airlines (via PanamÃ¡), ou pela Avianca (via BogotÃ¡). Bent Van Aeken/Unsplash Curaçao também é conhecida por abrigar uma das comunidades judaicas mais antigas das Américas, com a histórica Sinagoga Mikvé Israel-Emanuel, inaugurada no século 18 e cujo chão é coberto de areia branca. Divulgac?a?o/Frost Institute for Data Sciente and Computing A ilha também possui uma forte veia artística, visível nos murais gigantes de street art no bairro de Scharloo e nas icônicas esculturas Chichi, bonecas coloridas que representam a "irmã mais velha" da cultura local. Wikimedia Commons/Kattiel Voltar Próximo

Um destino de águas cristalinas e arquitetura colorida

A cidade brasileira aparece em alta ao lado de lugares como Willemstad (foto), na ilha caribenha de Curaçao, e San Pedro de Atacama, no Chile. Humphrey Janga por Pixabay Voltar Próximo

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Localizada no sul do Caribe e fora da rota de furacões, Curaçao reúne praias de águas transparentes, rica vida marinha e o charme da arquitetura colonial holandesa. País autônomo do Reino dos Países Baixos, a ilha combina influências europeias com o ritmo caribenho, tornando-se um dos destinos mais desejados para quem busca sol, mergulho, boa gastronomia e tranquilidade.