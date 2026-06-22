Olha quem voltou: Curaçao terá voos diretos saindo de Minas Gerais em julho

O Caribe volta a ficar mais perto dos mineiros. A partir de 1º de julho, a Azul retoma a rota sem escalas entre Belo Horizonte e Curaçao, oferecendo a única ligação direta do Brasil para a ilha caribenha durante o mês de julho.
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Ao todo, serão 32 voos e mais de 5,5 mil assentos disponíveis até o dia 31 de julho. A operação começa com duas frequências semanais e, a partir de 10 de julho, passa para quatro voos por semana, às segundas, quartas, sextas e domingos.
Além da praticidade de embarcar diretamente de Minas Gerais, a rota dispensa conexões nos Estados Unidos, eliminando também a necessidade de visto americano, exigido em muitos itinerários para quem viaja ao destino.
Os voos partirão do BH Airport às 15h30, com chegada prevista a Curaçao às 20h40. No retorno, a decolagem será às 22h20, com pouso em Belo Horizonte às 5h20. As operações serão realizadas com aeronaves Airbus A320, com capacidade para até 174 passageiros.
Segundo a gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, a ampliação da operação aproveita o potencial do aeroporto mineiro como um dos principais hubs da companhia, facilitando as conexões de passageiros vindos de diversas regiões do país. "Preparamos uma operação especial para Curaçao e pensamos em otimizar essa rota para aproveitar o aeroporto mineiro, que é um dos nossos principais hubs e recebe voos de diversas regiões do país. Desta forma, conseguimos ampliar a possibilidades de conexão para os Clientes que quiserem embarcar para o Caribe e aproveitar as belezas naturais do destino”, disse Beatriz.
“O aumento das frequências para Curaçao representa um avanço estratégico para o BH Airport e para Minas Gerais. A operação fortalece o terminal mineiro como porta de entrada e saída do Brasil para destinos de lazer no Caribe e oferece aos brasileiros uma alternativa direta, confortável e competitiva", comenta o diretor de Operações do BH Airport, Rodrigo Côrtes. Ele também avalia que o aumento das frequências reforça a posição de Minas Gerais como um importante polo de conexões internacionais, impulsionando o turismo e fortalecendo a economia do estado.
Situada fora da rota dos furacões no Caribe, a ilha de Curaçao se destaca como um destino que une belezas naturais exuberantes a um profundo compromisso com a sustentabilidade e a preservação histórica. Conheça mais sobre esse lugar! Bent Van Aeken/Unsplash
Localizada a cerca de 60 quilômetros da costa da Venezuela, a ilha de Curaçao integra o grupo das ilhas ABC, junto com Aruba e Bonaire, territórios autônomos ligados aos Países Baixos. Reproduc?a?o/YouTube
Por não ficar na rota tradicional dos furacões do Caribe, o destino pode ser visitado durante todo o ano e atrai turistas por suas águas cristalinas, recifes de corais e paisagens naturais preservadas. Stephan van de Schootbrugge/Unsplash
A ilha conta com aproximadamente 40 praias, principalmente na Costa Oeste, ideais para mergulho e snorkel, enquanto o litoral Norte é conhecido pelo mar mais agitado e seu relevo rochoso. Flickr - Thank You (25 Millions ) views
A capital, Willemstad, destaca-se por seu centro histórico com casas coloridas de influência europeia e caribenha, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1996. Cole Marshall/Unsplash
Com uma população estimada em cerca de 160 mil pessoas, a ilha abriga a curiosa Queen Emma Bridge, uma ponte flutuante que se abre lateralmente para permitir a passagem de navios. Flickr - dronepicr
A cidade também guarda memórias importantes do passado colonial e da diáspora africana — a escravidão foi abolida por lá em 1863 —, preservadas em espaços culturais como o Museu Kurá Hulanda, inaugurado em 1999. Flickr - -JvL
Até os dias de hoje, a herança cultural local aparece ainda em tradições musicais, costumes e no idioma papiamento — língua desenvolvida pelos ex-escravizados —, falado junto com o holandês e o inglês. Wikimedia Commons/Bayreuth2009
Entre os atrativos turísticos estão locais históricos como o Netto Bar, além da destilaria Landhuis Chobolobo, onde é produzido o popular licor Blue Curaçao, preparado com laranjas nativas da ilha. Reprodução/Freepik
Além da beleza litorânea, o Parque Nacional Shete Boka oferece um espetáculo de ondas batendo em rochas vulcânicas, enquanto a gastronomia local encanta com pratos como o keshi yena. Reprodução/YouTube Jordan Outside
Curaçao também é conhecida por abrigar uma das comunidades judaicas mais antigas das Américas, com a histórica Sinagoga Mikvé Israel-Emanuel, inaugurada no século 18 e cujo chão é coberto de areia branca. Divulgac?a?o/Frost Institute for Data Sciente and Computing
A ilha também possui uma forte veia artística, visível nos murais gigantes de street art no bairro de Scharloo e nas icônicas esculturas Chichi, bonecas coloridas que representam a "irmã mais velha" da cultura local. Wikimedia Commons/Kattiel
Um destino de águas cristalinas e arquitetura colorida
A cidade brasileira aparece em alta ao lado de lugares como Willemstad (foto), na ilha caribenha de Curaçao, e San Pedro de Atacama, no Chile. Humphrey Janga por Pixabay
Localizada no sul do Caribe e fora da rota de furacões, Curaçao reúne praias de águas transparentes, rica vida marinha e o charme da arquitetura colonial holandesa. País autônomo do Reino dos Países Baixos, a ilha combina influências europeias com o ritmo caribenho, tornando-se um dos destinos mais desejados para quem busca sol, mergulho, boa gastronomia e tranquilidade.