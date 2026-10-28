O mar de San Andrés compensa? A lotação que quase ninguém conta

Lucas Estevam, criador de conteúdo e jornalista, é referência em viagens e milhas no Brasil. À frente do Estevam Pelo Mundo, já conheceu 100 países e transforma suas experiências pelo mundo em inspiração e informação para milhões de viajantes.

Você já viu San Andrés aparecer na sua tela? Aposto que sim. A ilha viralizou por ser o Caribe mais barato para o brasileiro e, de fato, perto de outras ilhas da região, ela é muito mais acessível. Eu acabei de passar por lá, e nessa coluna vou te contar o que quase ninguém mostra, porque o meu trabalho é falar a real, tá?

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Primeiro, o que é verdade: o mar é tudo isso. Aquele azul é o mais lindo que eu já vi numa praia do Caribe, e eu nunca vou esquecer o nascer do sol na ilha. Só que o turismo excessivo tomou conta da região, e a ilha quase não tem estrutura para tanta gente. As praias são paradisíacas, mas ficam lotadas, e às vezes é tanta gente que você não acha um lugar para sentar. Os hotéis e as hospedagens são legais, mas muitos nem têm água quente. E o trânsito não tem regra nenhuma: é uma loucura, com pouca segurança. É um Caribe bem mais "raiz" do que o pintado nas redes.

Enquanto eu estava lá, recebi mensagem de vários seguidores contando o quanto a viagem deles tinha sido frustrante. Teve gente surpresa porque não havia deck para o desembarque, e gente que procurou as praias lindas e vazias que via na internet e não encontrou. Outras pessoas amaram a ilha mesmo assim, e a lotação não fez diferença nenhuma para elas. As duas experiências são reais. A diferença, quase sempre, estava no que cada um esperava antes de embarcar.

Então, se San Andrés está nos seus planos, vá, sim, mas vá preparado. Eu gostei da ilha e talvez volte, e na próxima vez eu faria exatamente assim.

Chegue cedo nas praias mais famosas. Na praia principal, em Acuario e em Johnny Cay, quem chega tarde fica sem lugar. Se for para acordar cedo, combine com o nascer do sol, que compensa qualquer despertador!

Na hora de reservar a hospedagem, pergunte se tem água quente. Parece detalhe, mas faz diferença no fim do dia, e essa pergunta resolve o problema antes de você pagar.

Contrate os passeios antes de ir, com quem você sabe de onde vem. Foi a melhor escolha que eu fiz nessa viagem, porque com o tanto de gente indo para a ilha desde o ano passado, deixar para resolver tudo lá virou aposta. Na rua aparecem muitas pegadinhas: às vezes o passeio sai mais barato, mas você não sabe a procedência, e aí o risco é seu. Se quiser comparar opções com avaliação de quem já foi, dá para pesquisar aqui: https://gyg.me/estevampelomundo

No trânsito, redobre a atenção o tempo todo. Sem regra clara, quem se protege é você.

E ajuste a expectativa. San Andrés continua sendo o Caribe mais em conta para muita gente, e isso tem um preço que não aparece na passagem: dividir o paraíso com muita gente e abrir mão de algum conforto. Sabendo disso antes, a praia cheia vira detalhe, e não decepção. Confesso que adoraria ter lido algo assim antes de ir. Por isso resolvi escrever.

E você, já foi para San Andrés? Achou que o mar compensa tudo ou sentiu falta de estrutura? Me conta lá no Instagram, no @estevampelomundo. E vou deixar aqui o link do meu grupo de alertas de viagens, pra quem quer receber passagem em promoção no WhatsApp: https://estevampelomundo.com/alertas-de-voos

Até a semana que vem!

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lucas Estevam é criador do canal Estevam Pelo Mundo, no ar desde 2014, com mais de 2 milhões de seguidores e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Já visitou mais de 100 países.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.