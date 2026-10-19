Visto americano: agora você só pode remarcar a entrevista três vezes

Lucas Estevam, criador de conteúdo e jornalista, é referência em viagens e milhas no Brasil. À frente do Estevam Pelo Mundo, já conheceu 100 países e transforma suas experiências pelo mundo em inspiração e informação para milhões de viajantes.

Você já remarcou a entrevista do visto americano na esperança de pegar uma data melhor? Muita gente faz isso. Fica de olho no site de madrugada, esperando abrir uma vaga mais cedo, e vai trocando, trocando... Bom, essa brincadeira agora tem limite.

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Desde 29 de setembro, o sistema oficial de agendamento dos Estados Unidos no Brasil mostra um aviso novo: cada pedido aceita no máximo três cancelamentos ou reagendamentos. E a conta é uma só, tá? Cancelou uma vez e remarcou duas, acabou. Quem chega ao limite fica com o agendamento travado e não consegue mudar data nem horário, nem pelo site nem pelo suporte. Quem percebeu a mudança foi a consultoria Viaggi Vistos, numa remarcação feita naquele mesmo dia.

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E por que isso pesa tanto para quem mora em Minas? Porque a entrevista de turismo é feita em Brasília, no Rio, em São Paulo, no Recife ou em Porto Alegre. O mineiro marca hotel, folga no trabalho e às vezes a viagem da família inteira em volta daquela data. Remarcar virou uma decisão que custa caro.

Então, nessa coluna, eu vou te mostrar como eu faria o agendamento hoje, do começo ao fim.

O primeiro passo acontece antes de clicar em qualquer data: olhar a fila de cada cidade. Na atualização do Departamento de Estado de 17 de setembro, a espera para a próxima entrevista de turismo estava em menos de 15 dias no Rio e no Recife, em cerca de um mês em São Paulo e em Brasília e em uns 75 dias em Porto Alegre. Para quem sai de BH, o Rio costuma ser a conta mais rápida, e dá para ir de carro, de ônibus ou num voo curto saindo de Confins. Só que esses prazos mudam toda semana, viu? Confira no dia em que for marcar.

Com a cidade escolhida, a regra passa a ser outra: só marque quando a sua agenda estiver fechada. Até setembro, muita gente usava o reagendamento como fila de espera. Pegava qualquer data e ficava trocando até aparecer uma melhor. Agora, cada troca gasta uma das três chances. E tem um detalhe que pouca gente sabe: quando você remarca, a vaga antiga volta para o sistema e outra pessoa pega. Não tem como voltar atrás.

Depois de marcar, trate a ausência como se também gastasse uma tentativa. A própria Viaggi Vistos diz que faltar à entrevista provavelmente entra na conta, mas admite que ainda não há confirmação oficial. Na dúvida, eu não arriscaria. Se aconteceu um imprevisto de verdade, é melhor usar uma remarcação com antecedência do que simplesmente não aparecer.

E a taxa? A MRV do visto de turismo custa US$ 185 e, segundo a Viaggi Vistos, vale por 12 meses. Enquanto sobrar tentativa, dá para remarcar sem pagar de novo. O que acontece com esse dinheiro depois que o agendamento trava ainda não está claro, e as consultorias não falam a mesma coisa. Por isso eu trato as três chances como se fossem dinheiro mesmo.

A minha opinião? A regra é dura, mas eu acho que ela vai fazer a fila andar. Quem já tentou antecipar entrevista sabe que vaga boa some em segundos, e parte disso é gente segurando data só por segurança. O que eu não acho certo é uma mudança desse tamanho aparecer só como um aviso na tela, sem comunicado nenhum. Te garanto que muita gente vai descobrir a regra justamente na terceira troca.

Um último cuidado, que vale para qualquer pessoa: não compre a passagem para os Estados Unidos antes de ter o passaporte com o visto de volta nas mãos, tá? A data da entrevista não é a data do visto. Depois dela ainda tem a análise do consulado e a devolução do documento, e esse prazo não aparece na fila que o site mostra.

E você, já perdeu a conta de quantas vezes remarcou a entrevista do visto? Me conta lá no Instagram, no @estevampelomundo. E vou deixar aqui o link do meu grupo de alertas de viagens, pra quem quer receber passagem em promoção no WhatsApp: https://estevampelomundo.com/alertas-de-voos

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Lucas Estevam é criador do canal Estevam Pelo Mundo, no ar desde 2014, com mais de 2 milhões de seguidores e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Já visitou mais de 100 países.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.