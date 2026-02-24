Visto de imigração para EUA suspenso: o que muda para brasileiros

Desde 21 de janeiro de 2026, o governo dos Estados Unidos suspendeu a emissão de vistos de imigração para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. A medida, baseada na política de "public charge" (encargo público), afeta diretamente quem busca a residência permanente (green card), mas é crucial entender que não impacta vistos temporários, como os de turismo e negócios (B1/B2).

Suspensão de Vistos de Imigração: O que significa?

A decisão impede a emissão final de vistos para aqueles que desejam morar permanentemente nos EUA. Segundo o Departamento de Estado, a medida foi tomada para evitar que imigrantes se tornem um encargo para os serviços sociais americanos. Embora os processos consulares, como o envio de documentos e as entrevistas, possam continuar, o visto de imigrante não será emitido para brasileiros até que a suspensão seja revogada.

Vistos de Turismo (B1/B2) não foram afetados, mas há novas regras

Para a grande maioria dos brasileiros que planejam viajar a turismo, negócios ou para a Copa do Mundo de 2026, o visto B1/B2 continua sendo emitido normalmente. No entanto, o processo passou por mudanças importantes desde 2025 que tornaram o procedimento mais rigoroso para todos os solicitantes.

Fim da isenção de entrevista por idade

Uma das alterações mais significativas é o fim da isenção de entrevista para solicitantes menores de 14 anos e maiores de 79 anos. Desde 2025, todos os que pedem o visto pela primeira vez, independentemente da idade, precisam comparecer a uma entrevista presencial no consulado ou embaixada.

Prazo para renovação sem entrevista foi reduzido

A regra para renovar o visto sem a necessidade de uma nova entrevista também mudou. O prazo para solicitar a renovação após o vencimento do visto anterior foi reduzido de 48 meses (4 anos) para apenas 12 meses (1 ano). Quem perder esse prazo precisará passar por todo o processo novamente, incluindo a entrevista.

Como se preparar para o processo

Com as regras mais rígidas, a preparação para a entrevista consular se tornou ainda mais crucial. O objetivo principal é comprovar vínculos fortes com o Brasil que garantam seu retorno. Organize documentos como contratos de trabalho, comprovantes de matrícula, certidões de casamento e escrituras de imóveis.

Seja transparente e objetivo ao preencher o formulário DS-160 e durante a entrevista. Respostas vagas ou contraditórias são um dos principais motivos para a negativa do visto. Tenha um roteiro de viagem claro, demonstre que a visita tem um propósito definido e que você tem motivos sólidos para voltar ao Brasil.

