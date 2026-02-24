Visto de imigração para EUA suspenso: o que muda para brasileiros
Medida afeta vistos de residência permanente (green card). Vistos de turismo não foram suspensos, mas têm novas regras de entrevista desde 2025.
Desde 21 de janeiro de 2026, o governo dos Estados Unidos suspendeu a emissão de vistos de imigração para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. A medida, baseada na política de "public charge" (encargo público), afeta diretamente quem busca a residência permanente (green card), mas é crucial entender que não impacta vistos temporários, como os de turismo e negócios (B1/B2).
Suspensão de Vistos de Imigração: O que significa?
A decisão impede a emissão final de vistos para aqueles que desejam morar permanentemente nos EUA. Segundo o Departamento de Estado, a medida foi tomada para evitar que imigrantes se tornem um encargo para os serviços sociais americanos. Embora os processos consulares, como o envio de documentos e as entrevistas, possam continuar, o visto de imigrante não será emitido para brasileiros até que a suspensão seja revogada.
Vistos de Turismo (B1/B2) não foram afetados, mas há novas regras
Para a grande maioria dos brasileiros que planejam viajar a turismo, negócios ou para a Copa do Mundo de 2026, o visto B1/B2 continua sendo emitido normalmente. No entanto, o processo passou por mudanças importantes desde 2025 que tornaram o procedimento mais rigoroso para todos os solicitantes.
Fim da isenção de entrevista por idade
Uma das alterações mais significativas é o fim da isenção de entrevista para solicitantes menores de 14 anos e maiores de 79 anos. Desde 2025, todos os que pedem o visto pela primeira vez, independentemente da idade, precisam comparecer a uma entrevista presencial no consulado ou embaixada.
Prazo para renovação sem entrevista foi reduzido
A regra para renovar o visto sem a necessidade de uma nova entrevista também mudou. O prazo para solicitar a renovação após o vencimento do visto anterior foi reduzido de 48 meses (4 anos) para apenas 12 meses (1 ano). Quem perder esse prazo precisará passar por todo o processo novamente, incluindo a entrevista.
Como se preparar para o processo
Com as regras mais rígidas, a preparação para a entrevista consular se tornou ainda mais crucial. O objetivo principal é comprovar vínculos fortes com o Brasil que garantam seu retorno. Organize documentos como contratos de trabalho, comprovantes de matrícula, certidões de casamento e escrituras de imóveis.
Seja transparente e objetivo ao preencher o formulário DS-160 e durante a entrevista. Respostas vagas ou contraditórias são um dos principais motivos para a negativa do visto. Tenha um roteiro de viagem claro, demonstre que a visita tem um propósito definido e que você tem motivos sólidos para voltar ao Brasil.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.