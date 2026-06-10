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Viagem para os EUA? 7 dicas para passar pela imigração sem problemas

Documentos na mão, respostas claras e tranquilidade são essenciais; confira um guia prático para evitar constrangimentos

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
10/06/2026 08:40

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Viagem para os EUA? 7 dicas para passar pela imigração sem problemas
Ao chegar nos Estados Unidos, viajantes devem se preparar para a imigração e evitar contratempos. crédito: Unsplahs/ Steven Abraham

A passagem pela imigração nos Estados Unidos pode gerar ansiedade em muitos viajantes. Para evitar constrangimentos e garantir uma entrada tranquila, a preparação é fundamental. Manter a calma e ter as informações corretas na ponta da língua faz toda a diferença.

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O processo, embora intimidador, é um procedimento padrão de segurança. O objetivo do agente de imigração é confirmar se o propósito da sua visita é legítimo e se você pretende retornar ao seu país de origem ao final da viagem. Estar pronto para essa conversa é o primeiro passo para uma experiência positiva.

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Confira sete dicas práticas para passar pela entrevista com o agente de imigração sem complicações:

  1. Documentos organizados: tenha todos os documentos essenciais à mão, fora da mala despachada. Isso inclui passaporte válido, visto americano, passagem de volta e comprovante de hospedagem. Se for o caso, leve também cartas-convite ou comprovantes de matrícula em cursos.

  2. Respostas curtas e objetivas: responda apenas ao que for perguntado. O agente busca clareza e consistência. Evite dar informações que não foram solicitadas, pois isso pode gerar novas perguntas e prolongar o processo. Seja sempre sincero em suas respostas.

  3. Propósito da viagem claro: seu discurso precisa estar alinhado com o tipo de visto que você possui. Se o visto é de turismo, fale sobre férias e os locais que pretende visitar. Se é de negócios, mencione reuniões ou eventos corporativos específicos. Misturar os propósitos pode levantar suspeitas.

  4. Comprovação financeira: esteja preparado para demonstrar que você tem condições de se manter durante a estadia. Levar um extrato bancário recente ou a fatura do cartão de crédito pode ser útil caso o agente solicite essa comprovação.

  5. Mantenha a calma e a educação: a postura conta muito. Olhe para o agente, seja educado e evite fazer piadas. Mesmo que o oficial pareça sério ou faça perguntas ríspidas, mantenha a tranquilidade e responda com respeito. O nervosismo pode ser mal interpretado.

  6. Cuidado com o celular: é proibido usar o celular na área de controle de passaportes, seja na fila ou no guichê de atendimento. Esteja ciente de que os agentes podem pedir para inspecionar seus aparelhos eletrônicos, e a recusa em cooperar pode ser vista como um sinal de alerta.

  7. Conheça seu roteiro: saiba responder perguntas básicas sobre seus planos, como o nome do hotel onde ficará hospedado, as cidades que visitará e por quanto tempo ficará no país. Ter um roteiro mínimo em mente demonstra organização e que você é um visitante genuíno.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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