Entrada nos EUA: entenda como funciona a fiscalização do CBP
Saiba como se preparar para a imigração e garantir uma entrada tranquila no país
Planejar uma viagem para os Estados Unidos tem gerado apreensão em muitos brasileiros, diante de um cenário de maior rigor na fiscalização de fronteiras. No entanto, é importante esclarecer que, embora a abordagem nos portos de entrada possa parecer mais detalhada, as regras estruturais para turistas com visto B2 válido permanecem as mesmas. A chave para uma entrada tranquila continua sendo a preparação e a clareza de informações.
A responsabilidade pela inspeção de viajantes nos aeroportos e portos de entrada é da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP - Customs and Border Protection). O foco dos oficiais do CBP é confirmar a legitimidade da visita, identificando se o propósito é compatível com o visto de turismo. Por isso, a entrevista na chegada pode ser minuciosa, mesmo para quem possui toda a documentação em ordem.
Os oficiais do CBP têm autoridade para fazer perguntas aprofundadas sobre o roteiro da viagem, vínculos empregatícios no Brasil e sua situação financeira. O objetivo é confirmar que o propósito da visita é exclusivamente turismo e que o viajante tem intenção e condições de retornar ao seu país de origem ao final do período permitido.
O que fazer para ter uma entrada tranquila nos EUA?
Para evitar problemas, a preparação é fundamental. A organização dos documentos e a clareza nas informações são os pontos mais importantes para uma entrevista de imigração bem-sucedida. Confira as principais recomendações:
Documentação completa: tenha em mãos, e não na mala despachada, o passaporte com visto válido, a passagem de volta, comprovantes de hospedagem e de recursos financeiros para custear a viagem. Levar uma carta do empregador no Brasil também pode ajudar.
Propósito claro da viagem: saiba responder de forma objetiva sobre seus planos. Se perguntado, detalhe o roteiro, cidades que visitará e o que pretende fazer. Respostas vagas podem levantar suspeitas.
Redes sociais e eletrônicos: embora não seja uma regra nova, os oficiais do CBP têm a permissão discricionária de solicitar acesso ao seu celular e perfis em redes sociais. Essa prática, que já existe há anos, busca verificar se o conteúdo é compatível com a finalidade de turismo declarada.
Entrevista na chegada: mantenha a calma e responda apenas o que for perguntado. Evite fazer piadas sobre ficar no país ou trabalhar, pois isso pode levar à recusa imediata da entrada.
É fundamental entender que o visto americano não é uma garantia absoluta de entrada no país. A permissão para ingressar em território americano é concedida pelo oficial do CBP no ponto de entrada, que tem a palavra final após analisar cada caso individualmente.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.