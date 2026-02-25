Entrada nos EUA: entenda como funciona a fiscalização do CBP

Planejar uma viagem para os Estados Unidos tem gerado apreensão em muitos brasileiros, diante de um cenário de maior rigor na fiscalização de fronteiras. No entanto, é importante esclarecer que, embora a abordagem nos portos de entrada possa parecer mais detalhada, as regras estruturais para turistas com visto B2 válido permanecem as mesmas. A chave para uma entrada tranquila continua sendo a preparação e a clareza de informações.

A responsabilidade pela inspeção de viajantes nos aeroportos e portos de entrada é da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP - Customs and Border Protection). O foco dos oficiais do CBP é confirmar a legitimidade da visita, identificando se o propósito é compatível com o visto de turismo. Por isso, a entrevista na chegada pode ser minuciosa, mesmo para quem possui toda a documentação em ordem.

Os oficiais do CBP têm autoridade para fazer perguntas aprofundadas sobre o roteiro da viagem, vínculos empregatícios no Brasil e sua situação financeira. O objetivo é confirmar que o propósito da visita é exclusivamente turismo e que o viajante tem intenção e condições de retornar ao seu país de origem ao final do período permitido.

O que fazer para ter uma entrada tranquila nos EUA?

Para evitar problemas, a preparação é fundamental. A organização dos documentos e a clareza nas informações são os pontos mais importantes para uma entrevista de imigração bem-sucedida. Confira as principais recomendações:

Documentação completa: tenha em mãos, e não na mala despachada, o passaporte com visto válido, a passagem de volta, comprovantes de hospedagem e de recursos financeiros para custear a viagem. Levar uma carta do empregador no Brasil também pode ajudar.

Propósito claro da viagem: saiba responder de forma objetiva sobre seus planos. Se perguntado, detalhe o roteiro, cidades que visitará e o que pretende fazer. Respostas vagas podem levantar suspeitas.

Redes sociais e eletrônicos: embora não seja uma regra nova, os oficiais do CBP têm a permissão discricionária de solicitar acesso ao seu celular e perfis em redes sociais. Essa prática, que já existe há anos, busca verificar se o conteúdo é compatível com a finalidade de turismo declarada.

Entrevista na chegada: mantenha a calma e responda apenas o que for perguntado. Evite fazer piadas sobre ficar no país ou trabalhar, pois isso pode levar à recusa imediata da entrada.

É fundamental entender que o visto americano não é uma garantia absoluta de entrada no país. A permissão para ingressar em território americano é concedida pelo oficial do CBP no ponto de entrada, que tem a palavra final após analisar cada caso individualmente.

