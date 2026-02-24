Assine
Visto para os EUA em 2026: passo a passo para evitar a negativa.

O sonho de viajar para os EUA ficou mais distante? Saiba como preencher o formulário DS-160, pagar as taxas e se preparar para a entrevista no consulado.

JR
João Renato Faria
JR
João Renato Faria
Repórter
24/02/2026 15:41 - atualizado em 24/02/2026 15:41

O processo para obter um visto americano, como o exibido na imagem, exige atenção aos detalhes e preparação crédito: freepik.com

Conseguir um visto de turismo para os Estados Unidos pode parecer uma maratona, com agendamentos para a entrevista consular se estendendo até 2026 em algumas cidades brasileiras. O longo tempo de espera, no entanto, pode ser um aliado para quem deseja se preparar e evitar uma recusa. Um processo bem organizado e transparente é o caminho mais seguro para a aprovação.

Todo o procedimento começa online e exige atenção aos detalhes desde o primeiro momento. O cuidado no preenchimento das informações e a organização dos documentos são fundamentais para transmitir confiança ao agente consular.

O formulário DS-160

O primeiro passo é o preenchimento do formulário DS-160, disponível no site oficial do Departamento de Estado dos EUA (ceac.state.gov/genniv). Este documento é a base de toda a sua solicitação. Responda a todas as perguntas em inglês, de forma clara e, acima de tudo, honesta. Qualquer inconsistência entre as informações fornecidas e os documentos apresentados pode levar à recusa imediata.

As perguntas abordam dados pessoais, informações sobre o passaporte, detalhes da viagem, histórico de viagens anteriores, contatos nos EUA e informações sobre trabalho e formação. Revise cada resposta com cuidado antes de submeter o formulário.

Taxas e agendamento

Após enviar o DS-160, o sistema gera um boleto para o pagamento da taxa de solicitação de visto (MRV), que não é reembolsável (o valor em reais varia conforme a cotação do dólar). Com a confirmação do pagamento, é liberado o acesso ao calendário para agendar as duas etapas presenciais: a coleta de dados biométricos (foto e digitais) em um Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) e a entrevista em um consulado ou na embaixada.

A preparação para a entrevista consular

A entrevista é o momento mais importante do processo. O objetivo do agente consular é confirmar se você tem vínculos fortes com o Brasil que garantam seu retorno após a viagem. Para aumentar suas chances de aprovação, siga algumas orientações práticas:

  • Comprove seus vínculos: apresente documentos que demonstrem estabilidade no Brasil. Contratos de trabalho, declarações de imposto de renda, matrículas em instituições de ensino e certidões de casamento ou nascimento de filhos são exemplos importantes.

  • Tenha um roteiro claro: saiba explicar o propósito da sua viagem de forma objetiva. Informe quais cidades pretende visitar, onde ficará hospedado e o período da viagem. Ter passagens ou reservas não é obrigatório para a entrevista, mas pode ajudar a demonstrar planejamento.

  • Organize os documentos: leve o passaporte válido, a página de confirmação do DS-160 e o comprovante de pagamento da taxa. Separe também os documentos que comprovam seus vínculos em uma pasta de fácil acesso.

  • Responda com segurança: seja direto e honesto nas respostas. Responda apenas o que for perguntado, sem fornecer informações desnecessárias que possam gerar dúvidas no agente consular.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

