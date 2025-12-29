Passaporte para 2026: guia para agendar e tirar o seu sem estresse

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Planejar uma viagem internacional para 2026 começa com um passo fundamental: garantir que o passaporte esteja em dia. Com a alta na procura por voos e destinos no exterior, a emissão do documento pela Polícia Federal exige organização. O processo, embora detalhado, pode ser feito sem estresse se o viajante seguir as etapas corretamente, desde a separação dos documentos até a retirada.

O primeiro passo é totalmente online. O interessado deve acessar o site oficial da Polícia Federal para preencher o formulário eletrônico de solicitação. É crucial que todas as informações sejam inseridas com atenção, pois erros podem atrasar todo o processo. Ao final do preenchimento, o sistema gera o protocolo da solicitação e o boleto da Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento da taxa de emissão, no valor de R$ 257,25, (possível de reajuste) que pode ser paga via PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

Após a compensação do pagamento, que geralmente leva até um dia útil, o sistema libera a função de agendamento. O solicitante poderá escolher o posto de atendimento da Polícia Federal mais conveniente, além da data e do horário disponíveis. A oferta de vagas pode variar bastante dependendo da cidade, por isso é recomendado ter flexibilidade.

Documentos para o atendimento presencial

No dia agendado, é indispensável levar a documentação original. A lista de itens obrigatórios mudou nos últimos anos, e a comprovação de quitação eleitoral e de serviço militar (para homens) agora é verificada diretamente no sistema. Mesmo assim, por segurança, tenha os documentos em mãos. Os itens essenciais são:

Documento de identificação com foto, como RG, CNH ou carteira de trabalho;

CPF, caso o número não conste no documento de identificação;

Certidão de casamento, se houver alteração no nome;

Passaporte anterior, se houver, mesmo que esteja vencido.

Durante o atendimento, um agente da Polícia Federal fará a conferência dos documentos, a coleta das impressões digitais e a fotografia oficial que constará no passaporte. O prazo de entrega do documento pronto é, em média, de seis a dez dias úteis, e é possível acompanhar o andamento da solicitação pelo site da Polícia Federal com o número do protocolo.

A retirada deve ser feita pessoalmente pelo titular no mesmo posto onde foi solicitado, com a apresentação de um documento de identificação. O passaporte fica disponível para retirada por até 90 dias. Caso não seja retirado nesse prazo, o documento é cancelado e será necessário iniciar um novo processo de solicitação, incluindo o pagamento de uma nova taxa.

