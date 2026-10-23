Internet no exterior: a diária de R$ 40 que vira R$ 600 em 15 dias

Lucas Estevam, criador de conteúdo e jornalista, é referência em viagens e milhas no Brasil. À frente do Estevam Pelo Mundo, já conheceu 100 países e transforma suas experiências pelo mundo em inspiração e informação para milhões de viajantes.

Você já voltou de viagem e levou um susto com a conta do celular? Esse susto quase sempre tem nome: a diária de roaming. Ela é o jeito mais "prático" de ficar conectado lá fora, porque não exige nada de você. O celular conecta na rede estrangeira, a operadora cobra o dia, e pronto. Só que prático, nesse caso, costuma sair caro. Nessa coluna eu vou fazer a conta em reais, com os preços de tabela das operadoras, para você decidir antes de embarcar, tá?

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Comece pela diária avulsa. Nas tabelas da Vivo, da Claro e da TIM, o dia de internet na Europa aparece entre R$ 39,90 e R$ 39,99, com franquia de dados que muda de operadora para operadora e de país para país. Numa viagem de 15 dias, isso dá cerca de R$ 600 por linha. Se for um casal, cada um com o seu celular, são quase R$ 1.200 só para ter internet! Para um fim de semana, tudo bem. Para duas semanas, é dinheiro que pagava uns bons jantares, viu? E como preço de operadora muda, confira o valor no aplicativo da sua na semana da viagem.

A segunda opção é o pacote da própria operadora. A TIM, por exemplo, lista 10 GB por 7 dias a R$ 99,99. Nos mesmos 15 dias, dois pacotes cobrem 14 dias e o último você resolve com uma diária: R$ 239,97 no total, menos da metade da diária avulsa. Existem também as assinaturas, como o Passaporte da Claro e o pacote recorrente da TIM, a partir de R$ 19,99 por mês. O porém é a fidelidade de 12 meses, e em geral elas são para cliente de plano pós-pago. Só compensa para quem sai do país várias vezes por ano.

A terceira opção é o eSIM, o chip virtual que você instala no celular antes de sair de casa. Num comparativo publicado este ano, um plano de 14 dias com 20 GB para a Europa aparece por R$ 149,99. Ou seja, mais ou menos um quarto do que custariam as diárias avulsas no mesmo período. Te garanto que, para quem usa mapa, tradutor e WhatsApp o dia inteiro, é aqui que mora a economia. Antes de comprar, confira duas coisas: se o seu aparelho aceita eSIM e se o plano cobre todos os países do roteiro. E leia as letras miúdas, porque alguns sites cobram taxa de ativação que não aparece no preço anunciado. Tem desconto no chip neste link: https://omeuchip.com/discount/ESTEVAM

Agora, o erro mais comum não é escolher a opção errada. É não escolher nenhuma. Se você não mexe em nada, o celular pode puxar dados na rede de fora assim que o avião pousa, e aí a diária entra na conta. Por isso, antes de decolar, eu desligaria a opção de dados em roaming nas configurações do celular e só mexeria nela depois de instalar o eSIM ou de contratar o pacote. Deixe o chip do Brasil no aparelho, com os dados em roaming desligados, para continuar recebendo o SMS do banco, que é por onde chega o código de segurança de muita compra.

Minha opinião, sem rodeio: diária avulsa só faz sentido em viagem de dois ou três dias, ou como plano B para uma emergência. Da quarta diária em diante, eu já iria de eSIM ou de pacote. Aliás, faça agora a conta com os números da sua viagem: dias fora, vezes R$ 40, vezes o número de pessoas com celular. Se o resultado passar de R$ 150, que é mais ou menos o preço de um eSIM de duas semanas, vale gastar dez minutos comparando antes de embarcar.

E você, já levou susto com a conta do celular depois de uma viagem? Me conta lá no Instagram, no @estevampelomundo. E vou deixar aqui o link do meu grupo de alertas de viagens, pra quem quer receber passagem em promoção no WhatsApp: https://estevampelomundo.com/alertas-de-voos

Até a semana que vem!

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Lucas Estevam é criador do canal Estevam Pelo Mundo, no ar desde 2014, com mais de 2 milhões de seguidores e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Já visitou mais de 100 países.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.