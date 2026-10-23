Doença periodontal eleva risco de câncer de mama e próstata

Câncer de mama e câncer de próstata estão entre os tumores mais frequentes no Brasil. Por isso, cada fator que possa ter relação com eles desperta interesse, e a saúde da gengiva entrou nessa lista.

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Revisões que juntaram estudos de observação analisaram a ligação entre a periodontite, a inflamação crônica da gengiva e dos tecidos que seguram os dentes, e esses dois cânceres.

Para o câncer de mama, uma análise de 2018 reuniu oito estudos, com cerca de 168 mil participantes, e encontrou risco 18% maior entre pessoas com doença na gengiva. Os estudos tiveram resultados parecidos entre si, o que dá consistência ao achado.

Para o câncer de próstata, uma revisão de 2021 reuniu sete estudos, com cerca de 294 mil participantes, e encontrou risco 17% maior. Outra análise do mesmo ano, publicada em uma revista brasileira de urologia, chegou a um valor ainda mais alto, de 40%.

Aumentos modestos, mas consistentes

Aumentos de 17% e 18% são considerados modestos em estudos de saúde populacional. O que chama atenção é a regularidade: a margem de incerteza não inclui a ausência de efeito, e os resultados se repetem em pesquisas independentes. São dados que mostram associação; fatores como cigarro, idade e obesidade pesam nas duas condições e entram nos cálculos dos pesquisadores.

Uma observação que anima os pesquisadores

Um dos estudos sobre próstata notou que a associação perdia força no grupo que tinha feito tratamento da gengiva. É uma observação secundária, que ainda precisa ser testada de forma específica, mas aponta um caminho promissor para as próximas pesquisas.

Nada aqui substitui os exames de rastreamento de mama e de próstata indicados pelo médico. Cuidar da gengiva é parte de um cuidado mais amplo com a saúde. Sangramento, retração da gengiva e dentes que amolecem pedem avaliação de um cirurgião-dentista, que define a conduta caso a caso.



Dr. Fernando Costa Jr.

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Cirurgião-dentista — CRO-SP 38692. Pioneiro no uso do laser Fotona na odontologia brasileira.