Brasil é o 2º país mais simpático e o que mais se considera educado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Brasil é o segundo país mais simpático do mundo na opinião de quem já teve experiências internacionais. Os brasileiros também são os que mais se veem como educados, segundo uma pesquisa da Remitly, provedora de serviços financeiros digitais, com 4.697 participantes de 26 países.

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O levantamento, realizado em março de 2026 na plataforma Prolific, mostra que o Brasil foi citado por 7,96% dos entrevistados como o país de gente mais simpática. O Canadá lidera o ranking com 10,5%, enquanto a Austrália aparece em terceiro lugar, com 5,1%.

A percepção muda quando a pergunta é sobre qual país tem o povo mais educado. Nesse quesito, o Brasil ficou em 21º lugar, com 1,13% das menções. O Japão liderou com 35,15%, seguido pelo Canadá (13,35%) e pelo Reino Unido (6,23%).

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Brasil e Chile lideram autoavaliação

Na autoavaliação de educação, o Brasil soma 9,46 pontos de 10, a maior nota do levantamento, empatado com o Chile. A diferença entre a maior e a menor nota da lista, que tem a Polônia em último com 8,68, é de menos de um ponto, o que indica uma percepção geral positiva entre os povos.

Confira os países que mais se consideram educados:

Brasil: 9,46

Chile: 9,46

Índia: 9,41

Suécia: 9,40

França: 9,36

O Japão, apontado externamente como o país mais educado, aparece apenas em 25º lugar na própria avaliação, com nota 8,73. Esse resultado pode estar relacionado à valorização da humildade na cultura japonesa.

Os países mais simpáticos

O Canadá foi eleito o país com o povo mais simpático. O Brasil aparece na segunda posição, à frente de nações como Austrália, Japão e Espanha.

Veja os 5 primeiros colocados no ranking:

A metodologia da pesquisa ressalta que o ranking mede a percepção dos entrevistados, e uma posição mais baixa na lista não significa que um país seja considerado indelicado.