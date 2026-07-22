Ranking dos países mais felizes 2026: Brasil sobe na lista global

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O World Happiness Report (WHR) divulgou seu ranking global de bem-estar para 2026, combinando a avaliação que as pessoas fazem de suas próprias vidas com indicadores como PIB, expectativa de vida e percepção de corrupção. Pelo nono ano consecutivo, a Finlândia lidera a lista como o país mais feliz do mundo, alcançando a nota 7,764 em uma escala de 0 a 10.

O estudo, que envolve cerca de 100 mil pessoas em mais de 140 países, resulta no chamado ranking da felicidade.

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Como o ranking da felicidade é calculado?

Publicado pela Universidade de Oxford em parceria com a empresa de pesquisa Gallup e a ONU, o relatório se baseia em uma pergunta principal, a “escada de Cantril”. Nela, os participantes são convidados a avaliar suas vidas em uma escala de 0 a 10.

A pergunta é a seguinte: “Imagine uma escada com degraus numerados de 0 na base até 10 no topo. O topo da escada representa a melhor vida possível para você e a base representa a pior vida possível. Em qual degrau da escada você diria que se encontra neste momento?”.

A colocação do Brasil na lista

O Brasil subiu quatro posições em relação ao ano anterior e agora ocupa o 32º lugar. Esta não é a melhor nem a pior colocação histórica do país. Em 2014, o Brasil alcançou o 16º lugar, sua melhor marca, enquanto em 2022 registrou sua pior posição, em 49º lugar.

O que chama atenção no ranking?

Os países nórdicos dominam as primeiras posições. Além da Finlândia, a lista inclui Islândia (2º), Dinamarca (3º), Suécia (5º) e Noruega (6º). A surpresa do ranking é a Costa Rica, que aparece em 4º lugar, sendo a primeira vez que um país da América Latina figura no top 5.

A análise dos dados da Costa Rica destaca a alta pontuação do país no quesito liberdade, ocupando o 3º lugar nesse fator. O indicador mede a satisfação com a liberdade de escolher o que fazer com a própria vida. A natureza exuberante do país, cujo lema é “pura vida”, também é um fator relevante.

Quais são os 25 países mais felizes do mundo?

Finlândia Islândia Dinamarca Costa Rica Suécia Noruega Holanda Israel Luxemburgo Suíça Nova Zelândia México Irlanda Bélgica Austrália Kosovo Alemanha Eslovênia Áustria República Tcheca Emirados Árabes Unidos Arábia Saudita Estados Unidos Polônia Canadá Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.