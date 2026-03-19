Brasileiros estão mais felizes em 2026 do que no ano passado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As pessoas estão mais felizes em 2026 do que no ano anterior em 25 dos 29 países analisados pela pesquisa global Ipsos Happiness Report 2026. No Brasil, 80% dos entrevistados se declaram felizes, um aumento de 2 pontos percentuais em relação a 2025.

O levantamento revela que 28% dos brasileiros se dizem muito felizes e 52% se consideram felizes. Apenas 15% se descrevem como não muito felizes e 5% como nada felizes. A média global para as mesmas categorias é de 18%, 56%, 22% e 5%, respectivamente.

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O que impulsiona a felicidade

Para os brasileiros, sentir-se amado é o fator que mais contribui para a felicidade, citado por 34% dos participantes. Em seguida, aparecem a saúde física e mental, com 31%, e o relacionamento com a família e os filhos, com 29%.

O país foi o que mais mencionou a fé religiosa ou a vida espiritual como motivo de bem-estar, com 22% das respostas, em comparação com a média global de 10%. Dados da pesquisa também mostram uma correlação entre renda e felicidade: pessoas com renda mais alta tendem a ser mais felizes (79%) do que as de renda mais baixa (67%).

Quando se trata de se sentir muito feliz, os homens brasileiros são maioria, com 29%, contra 26% das mulheres. Elas, no entanto, superam os homens na categoria "feliz", com 54% das respostas, enquanto 50% deles se declaram da mesma forma.

A pesquisa aponta que a felicidade é alta na juventude, diminui por volta dos 50 anos e atinge seu pico após os 70. No Brasil, a faixa etária de 50 a 74 anos registra o maior índice de felicidade, com 82%. Por outro lado, a Geração Z é a que mais afirma estar "nada feliz", com 6%.

Principais causas da infelicidade

Se os relacionamentos e a saúde geram felicidade, a infelicidade é causada principalmente por fatores externos. A situação financeira foi o motivo citado por 54% dos brasileiros, um pouco abaixo da média global de 57%.

A saúde mental e o bem-estar foram mencionados por 37%, e a situação habitacional ou as condições de vida por 27%. A questão financeira é uma preocupação para todas as gerações no Brasil, citada por 68% dos Baby Boomers, 62% da Geração X e 49% tanto dos Millennials quanto da Geração Z.

A percepção sobre a economia do país como fonte de infelicidade diminuiu em 2026. Em 18 dos 29 países, mais pessoas acreditam que a economia nacional está mais forte do que no ano anterior, o que pode explicar parte do aumento geral da felicidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.