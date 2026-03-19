Relatório da Felicidade aponta que latinos lideram uso de redes sociais

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O World Happiness Report 2026, produzido pela Universidade de Oxford com chancela das Nações Unidas, aponta que a América Latina lidera o uso intensivo de redes sociais entre adolescentes. Considerada a maior pesquisa global sobre bem-estar humano, a edição deste ano investigou a relação entre redes sociais e saúde mental de jovens em 47 países, antecipando o Dia Internacional da Felicidade, celebrado em 20 de março.

Os dados colocam o Brasil em posição de atenção. A América Latina registra o maior percentual de adolescentes que utilizam redes sociais por sete horas ou mais por dia entre todas as regiões analisadas: 12,1%, mais que o dobro da Europa Ocidental (4,9%). O Brasil integra a amostra latino-americana, que totalizou mais de 32 mil adolescentes avaliados.

Impactos na saúde mental dos jovens

Os dados mostram que adolescentes que utilizam redes sociais por cinco horas ou mais por dia têm o dobro de probabilidade de atender aos critérios clínicos de depressão em comparação com aqueles que usam menos de uma hora diária. O risco aumenta 13% a cada hora adicional de uso.

Entre meninas da América Latina, aquelas que não utilizam redes sociais são 65% mais propensas a relatar satisfação completa com a vida em comparação às que usam por sete horas ou mais. Em países de língua inglesa, meninas de 15 e 16 anos que passam mais de sete horas por dia nas redes apresentam 63% mais probabilidade de relatar baixa satisfação com a vida.

Um estudo interno da Meta, que incluiu o Brasil, revelou que uma em cada três adolescentes afirmou que o Instagram piorou questões relacionadas à própria imagem corporal. Além disso, uma meta-análise com 32 experimentos controlados, envolvendo 5.544 participantes, indicou que reduzir o uso das redes para uma hora diária durante três semanas resultou em melhora significativa nos níveis de depressão, ansiedade e qualidade do sono.

Crescimento no ranking

O Brasil tem avançado no ranking global de felicidade, passando da 49ª posição em 2023 para a 32ª em 2026. No entanto, esse avanço convive com desafios importantes. Segundo o especialista Rodrigo de Aquino, a alta exposição às redes sociais, combinada com desigualdades estruturais, cria um cenário de vulnerabilidade entre jovens.

O relatório reúne sete linhas independentes de evidência científica, reforçando a consistência dos dados apresentados. "As evidências são convergentes e robustas. O uso intensivo compromete a saúde mental dos adolescentes, e a redução desse uso gera melhoras empoucas semanas. Temos clareza científica suficiente para exigir açõesconcretas", avalia.

Respostas regulatórias no mundo

O cenário tem impulsionado respostas regulatórias em diferentes países. Em dezembro de 2025, a Austrália elevou de 13 para 16 anos a idade mínima para acesso a dez plataformas de redes sociais. Dinamarca, França e Espanha também estudam medidas semelhantes.

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No Brasil, a entrada em vigor do ECA Digital representa um avanço, mas ainda há desafios relacionados à implementação em um país com grande extensão territorial e desigualdades regionais. "A ciência do bem-estar confirma o que já sabemos sobre o ser humano: não existe saúde mental sustentável sem vínculo real. A juventude brasileira precisade outras redes sociais, as que oferecem presença genuína, afetos autênticose a experiência concreta de ser visto por outro ser humano. Nenhum algoritmo entrega isso", enfatiza Rodrigo.