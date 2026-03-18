Dia da Felicidade: as armaduras emocionais que bloqueiam o bem-estar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Celebrado em 20 de março, o Dia Internacional da Felicidade foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012 para reforçar a importância do bem-estar e da saúde emocional como pilares do desenvolvimento humano. A data destaca o Relatório Mundial da Felicidade, que mostra a Finlândia na liderança pelo oitavo ano consecutivo, com o Brasil entre os mais bem posicionados da América do Sul.

Apesar dos indicadores, muitos indivíduos ainda têm dificuldade para sentir satisfação com a própria vida. Para a especialista em autodesenvolvimento Renata Fornari, a busca pela felicidade é frequentemente confundida com conquistas externas, mas o processo é interno.

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“A felicidade não nasce apenas das circunstâncias ou das conquistas que acumulamos. Ela está muito mais relacionada ao nível de conexão que temos com quem realmente somos”, explica.

Armaduras emocionais

Segundo Renata, um dos principais obstáculos são as armaduras emocionais, que funcionam como mecanismos de proteção desenvolvidos para lidar com frustrações e inseguranças. A pessoa aprende a esconder partes de si mesma para se sentir aceita ou amada.

“Ela cria máscaras para agradar, para corresponder expectativas ou para evitar julgamentos. O problema é que, quando você vive atrás dessas armaduras por muito tempo, acaba se afastando da própria essência, e isso gera uma sensação constante de vazio”, afirma.

O caminho para uma vida mais plena, de acordo com a especialista, passa pelo autoconhecimento e pelo reconhecimento desses padrões. Agir conforme a própria identidade sustenta uma felicidade profunda, diferente dos momentos passageiros de euforia obtidos ao agradar os outros.

O papel do autoamor

Os pensamentos influenciam diretamente a maneira como as pessoas interpretam o mundo. Renata Fornari aponta que desenvolver uma relação mais amorosa consigo mesmo transforma a forma como se vive.

Ela esclarece que o autoamor não é egoísmo, mas uma base emocional necessária para o equilíbrio. “Muitas pessoas demonstram carinho e cuidado com amigos e familiares, mas esquecem de fazer o mesmo consigo mesmas”, pontua.

A felicidade não significa ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com as experiências com mais consciência. “A verdadeira felicidade é aprender a atravessar os momentos difíceis sem se abandonar no processo”, diz Renata. Ao remover as armaduras, a pessoa encontra paz interior, algo mais estável que a euforia momentânea.

O Dia Internacional da Felicidade funciona como um convite à reflexão. “Mais do que buscar felicidade fora, é importante perguntar: o quanto eu tenho me permitido ser quem eu realmente sou? Muitas vezes, o primeiro passo para uma vida mais feliz é se libertar das máscaras que você criou para sobreviver”, finaliza a especialista.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.