Desintoxicação digital não é somente diminuir o tempo de tela, mas olhar mais para as pessoas à nossa volta, nos conectando de verdade

Cada dia mais, estamos colocando o nosso tempo a disposição da tecnologia e internet, deixando de lado o contato físico com as pessoas e vivendo cada vez mais distraídos. Desintoxicação digital não é somente diminuir o tempo de tela, mas olhar mais para as pessoas à sua volta, se conectar de verdade.

“Se soubermos equilibrar e usar com consciência, a tecnologia poder útil para nos conectar, porém ela não pode substituir as conversas cara a cara, que são tão importantes para nós”, comenta a terapeuta integrativa Franciany Madeira.

Quando se busca a desintoxicação digital, percebe-se que a verdadeira conexão humana não é só estar presente fisicamente, mas estar envolvido emocional e mentalmente com os outros, dando atenção, ouvindo com empatia e interagindo realmente.

Franciany Madeira, terapeuta integrativa e palestrante internacional, traz dez dicas simples de como começar a desintoxicação digital. “Se começar a fazer uma ou duas ações por semana, verá o progresso ao longo do mês”, completa a especialista.