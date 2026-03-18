Monja Coen discute se dinheiro traz felicidade

O Dia Internacional da Felicidade, celebrado em ço, traz a reflexão e a conexão com o dinheiro, sempre tão polêmica e controversa. Mas afinal, dinheiro traz felicidade?

O assunto ganha um novo capítulo no vídeo de estreia de uma série exclusiva no canal da Me Poupe!, empresa com foco em educação financeira criada pela jornalista Nathalia Arcuri. Monja Coen é a convidada especial e responde às perguntas enviadas pela audiência do canal sobre a relação entre dinheiro, bem-estar e qualidade de vida.

Quando o orçamento aperta e as contas começam a preocupar, de fato, a sensação de segurança desaparece. Incertezas sobre aluguel, despesas da casa ou compromissos financeiros costumam gerar ansiedade e tensão na rotina.

O encontro com a monja demonstra que o dinheiro exerce um papel importante na construção de bem-estar, principalmente quando garante segurança básica e reduz as preocupações, mas ainda assim, a felicidade não depende só de renda ou consumo, porém a forma como cada pessoa organiza sua vida financeira e define suas prioridades, influenciam diretamente na sensação de equilíbrio.

Outro ponto levantado pelos espectadores do canal aborda o consumo inconsciente e constante estimulado pela sociedade atual. Publicidade, redes sociais e tendências criam a impressão de que comprar mais pode trazer satisfação permanente, mas a resposta da monja convida o público a refletir sobre escolhas e consciência no uso do dinheiro.

“Consuma com alegria. Quando eu era jovem, eu tinha feito uma proposta para mim mesma de ser fora do consumismo e ter apenas uma calça jeans. Era bem escura e eu lavei tanto que ela desbotou, chegou a rasgar e vemos que esse tipo de calça custa mais que as ‘perfeitas’. Então consumismo é isso, até o que é contra o consumismo é transformado em produto para dar lucro, nós é que precisamos pensar e fazer escolhas, conhecer as empresas onde consumimos e dar preferência para aquelas que são benéficas do ponto de vista da humanidade”, observa.

A iniciativa também reforça o papel da educação financeira como ferramenta de transformação social. Segundo Fernando Schmitt, CEO da Me Poupe!, ampliar o debate sobre felicidade e dinheiro ajuda a aproximar o tema da vida real das pessoas. “Nosso trabalho sempre esteve ligado à ideia de liberdade financeira acessível para todos porque quando alguém aprende a lidar melhor com o dinheiro, ganha mais tranquilidade para tomar decisões e construir uma vida com menos preocupação e isso está completamente ligado ao conceito de felicidade”, diz.

A conversa vai ao ar em ço, Dia Internacional da Felicidade, no canal da Me Poupe! e busca estimular uma reflexão simples e necessária. Dinheiro ajuda, sim, a criar segurança e oportunidades, mas a construção de uma vida feliz também passa por consciência, escolhas e propósito.