Qual a importância de fazer as crianças terem noções sobre dinheiro?

(foto: Freepik)

Uma das grandes discussões entre educadores, professores e pais é sobre a necessidade de ser implementada a disciplina de educação financeira nas escolas do Brasil. De acordo com alguns especialistas, a ideia seria trazer noções básicas sobre planejamento, organização e como controlar os gastos e lucros pensando a curto, médio e longo prazo.Para além das salas de aula, muitas pessoas defendem que esses ensinamentos básicos sobre dinheiro precisam ser passados também em casa. Para o educador familiar Jean Rodrigues, que trabalha com conteúdos relevantes sobre convívio em família, o primeiro passo é mudar a crença negativa transmitida aos filhos de que o dinheiro é um peso."Vejo muitos pais falando que dinheiro é sujo e isso gera um bloqueio. O dinheiro precisa ser visto como um meio de você conseguir algo. A forma de educar os filhos para iniciar essa educação é no sentido de que eles consigam receber, através de um trabalho realizado, uma atividade em que começam a administrar aquele pouco que ganham", explica.Para que cresça e se torne um adulto organizado com o dinheiro, a criança precisa desde cedo iniciar o processo de maturidade em relação aos gastos de casa e entender que o mundo não funciona como algo que é apenas pegar e gastar. De acordo com Jean, é necessário transmitir o significado das coisas para que os pequenos consigam dar valor a tudo, desde brinquedos até alimentos, e assim não se tornem adultos mimados e sem senso financeiro."Se eles quebram um prato, você tem uma oportunidade de educar. Falar quanto custou e quanto você, como pai, precisou trabalhar. A criança tem que entender o valor da roupa, dos itens de higiene e saber evitar desperdício. Além delas entenderem o valor do trabalho e enxergarem que o pai está fazendo algo que ama e que, daquilo, se obtém resultados financeiros", conta Jean.Além disso, é importante que os pais saibam tratar o dinheiro e que a criança tenha ciência disso - sobre como os pais administram despesas, se gastam demais e se os responsáveis também usam o lucro para boas ações sociais. Segundo o educador, uma coisa importante é fazer a criança ter noção de como servir, mesmo que sejam tarefas domésticas e até pequenos empreendimentos, como vendas de sacolés e pulseirinhas."É uma forma de empreender e a partir dali elas já estão exercitando o empreendedorismo, tendo uma renda e aprendendo a administrar esse dinheiro. Os meus filhos também já venderam coisas, como brinquedos que não usavam mais. Montaram uma banquinha de casa. Além de ensinar a educação financeira, também ensina a não acumular coisas. Você não precisa de dinheiro para ter educação financeira e sim educação financeira para ter dinheiro", ensina.