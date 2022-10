Tatuagens coloridas: tatuador fala sobre dúvidas e mitos

O tatuador e artista Lincoln Lima tem as cores como uma características de seu trabalho (foto: Arquivo Pessoal)

Peculiaridades das tatuagens coloridas

As tatuagens já têm lugar de destaque na sociedade e ganham cada vez mais adeptos, mas, quando o assunto são as coloridas, ainda existem dúvidas e muita desinformação. O tatuador e artista Lincoln Lima tem as cores como uma características de seu trabalho - segue uma linha mais realista e com inspiração no modernismo. "Meu trabalho tem referências de imagens reais, figuras humanas, por exemplo, o que faz com que minhas tatuagens tenham mais pigmento naturalmente. Prevalecem, por exemplo, os tons de pele, que variam entre bege, marrom e vermelho, mas isso depende da arte em questão", diz.Ele explica que a presença ou não de cores no desenho que será eternizado, em geral, é uma escolha do artista. "O cliente pode orientar, mas no final o profissional é quem terá o conhecimento técnico e artístico, pois as tonalidades são escolhidas de acordo com o contraste, o tom de pele e até mesmo o estilo da tatuagem ", explica.

O tatuador pontua que, em teoria, existem diferenças entre a tatuagem colorida e a preta. O profissional precisa dominar as cores e a harmonização entre elas. Na prática, a técnica para a aplicação desse pigmento na pele é a mesma nos dois casos. "O que vai mudar em relação a aplicação de cor da tatuagem colorida é como o artista domina e planeja essa cores ainda no desenho, antes da tatuagem", pontua.



O estilo também pode interferir na decisão da tatuagem ser colorida ou não. Lincoln Lima exemplifica que desenhos que seguem uma linha new school ou cartoon, naturalmente têm uma prevalência de cores muito maior que as encontradas em artes tribais, fineline ou mesmo no estilo preto e sombra.



No quesito dor, é verdade que as tatuagens coloridas podem gerar mais incômodo durante as sessões. Diferente das artes em preto, em que o tatuador segue uma linha mais linear com a agulha, as tatuagens coloridas exigem que o tatuador retorne as agulhas para pontos em que já foram aplicados pigmentos, o que pode gerar dor. "Isso acontece principalmente quando a arte exige sobreposição de cores. Ao longo de horas de sessão, essa particularidade pode tornar a pele mais sensível e consequentemente gerar aflição no cliente", diz.

Durabilidade e cicatrização são afetadas pela presença de pigmento?

Por ter o mesmo processo de aplicação, a presença ou não de cores na tatuagem não interfere diretamente no processo de cicatrização. "Tudo depende do domínio da aplicação que o artista possui sobre a pele do cliente. Se ele dominar essas técnicas, conseguirá fazer o procedimento sem machucar a cútis, o que manterá o padrão de cicatrização na média entre 15 e 30 dias, independentemente da tonalidade do pigmento aplicado", garante o tatuador.

Sobre a durabilidade, Lincoln aponta que o fato da tatuagem colorida desbotar ou precisar de manutenção em menos tempo depende de como a arte foi projetada para a pele. "Tudo depende do contraste, em especial o contraste da pele com o pigmento. A pele tem vários tons, mas existem pessoas que, por não saberem usar o contraste, podem comprometer a aparência da tatuagem. Se você aplicar tons que dão um contraste muito baixo na pele, a chance dessa arte apresentar um aspecto envelhecido é maior. Já quando bem planejadas e executadas, as tatuagens coloridas podem durar de 15 anos a 20 anos", esclarece.