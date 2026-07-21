Qualidade de vida: veja o ranking das melhores capitais do Brasil

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Um levantamento do Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026 revelou as capitais com a melhor qualidade de vida no país. O estudo analisou 57 indicadores sociais e ambientais das 27 capitais, mostrando diferenças significativas entre os municípios.

Curitiba (PR) lidera o ranking, seguida por Brasília (DF), São Paulo (SP), Campo Grande (MS) e Belo Horizonte (MG). Já as piores colocações ficaram com cidades como Porto Velho (RO), Macapá (AP), Maceió (AL) e Salvador (BA).

A diferença de pontuação entre a capital mais bem avaliada e a última colocada ultrapassa 12 pontos, segundo o índice.

O IPS Brasil mede fatores como segurança, moradia, acesso à saúde, educação, inclusão social e oportunidades para a população. O levantamento avalia os 5.570 municípios brasileiros e utiliza uma escala de 0 a 100 para calcular o nível de progresso social das cidades.

Desempenho dos estados

O estudo também avalia o desempenho médio dos estados. Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina foram os mais bem colocados. Na outra ponta do ranking estão Pará, Maranhão e Acre, com os menores desempenhos concentrados nas regiões Norte e Nordeste.

Considerando as regiões, o Distrito Federal lidera no Centro-Oeste, São Paulo no Sudeste e Santa Catarina no Sul. A Paraíba se destaca no Nordeste, enquanto Tocantins apresenta o melhor desempenho entre os estados da região Norte.

O Índice de Progresso Social Brasil 2026 mostra ainda que o país alcançou uma pontuação média de 63,40, indicando uma evolução sutil em relação ao ano anterior.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.