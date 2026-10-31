Efeito Ronaldinho: retorno aos gramados tem data marcada e impulsiona negócios de clube italiano (Ronaldinho Gaúcho em foto pelo Ravenna)

Ronaldinho Gaúcho está próximo de voltar aos gramados. O Ravenna, da terceira divisão italiana, anunciou que o ídolo brasileiro de 46 anos entrará em campo no clássico contra o Forli pela terceira divisão da Itália, no dia 15 de novembro (domingo).

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O esperado retorno de Ronaldinho aos gramados tem movimentado o mundo do futebol e fãs. A corrida para a compra dos ingressos da partida já está fervorosa. Além disso, o clube tem aproveitado a chegada do jogador para campanhas publicitárias, produtos personalizados e ações promocionais para aumentar a visibilidade.

Impacto financeiro e publicitário

De acordo com a imprensa italiana, o Ravenna tem pedidos de ingresso e credenciamento de diferentes regiões. Porém, o clube ainda não disponibilizou a venda, e apenas 1,5 mil ingressos devem chegar ao mercado.

O espaço que recebe a partida, o Estádio Bruno Benelli, tem capacidade para apenas 4.943 pessoas. Como o clube tem cerca de 2,8 mil sócios com prioridade de compra, eles reduzirão a disponibilidade de ingressos para o público geral.

Pouco tempo depois do anúncio de contratação, alguns outdoors com a imagem de Ronaldinho já haviam sido espalhados por alguns pontos da Itália em julho. Junto da imagem do brasileiro, o banner exibia um QR code que levava para a compra de camisa do brasileiro. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, somente esta campanha registrou um forte crescimento nas vendas de camisas da equipe.

Neste mês de outubro, o clube anunciou uma parceria com a Panini para lançar cartas especiais de Ronaldinho vestindo a camisa do Ravenna. Segundo a imprensa local, os pacotes são vendidos por 10 euros (cerca de R$ 60) e oferecem algumas possibilidades de prêmios. Dentre eles, bonés, camisas autografadas e até um encontro com Ronaldinho, junto de um ingresso para a partida.

Mais de 10 anos longe dos gramados

Caso Ronaldinho realmente entre em campo no dia 15 de novembro, ele encerrará sua aposentadoria anunciada em janeiro de 2018. A última vez que o camisa 10 entrou em campo foi em 2015, contra o Fluminense.

Apesar de poder atuar pelo Ravenna, Ronaldinho é um dos acionistas da equipe e o crescimento da marca também é interessante para o brasileiro.

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