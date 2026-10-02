Expolux 2026 reúne conteúdo e tecnologia em iluminação

A 19ª edição da Expolux – Feira Internacional da Iluminação reuniu fornecedores, profissionais e visitantes do setor entre os dias 15 e 18 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Nesta edição, o evento contou com sete atrações voltadas à apresentação de produtos e soluções, capacitação profissional e experiências relacionadas à iluminação.

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Além dos estandes de fabricantes e fornecedores nacionais e internacionais, a programação incluiu espaços dedicados à iluminação pública, projetos, instalação, varejo, design e tecnologia.

Conteúdo e aplicação prática

Entre as atrações esteve a arena Cidades em Luz, que apresentou conteúdos sobre o desenvolvimento da iluminação pública no Brasil. A Arena de Experiências Decor Light Show reuniu a mostra dos vencedores do Prêmio Abilux Design de Luminárias, palestras e uma programação voltada à experiência com a iluminação.

A Arena dos Instaladores abordou temas relacionados ao trabalho de profissionais que atuam em projetos, atendimento a clientes e lojas. Já o Lumavi Retail Experience foi dedicado ao varejo.

A programação também contou com o SIMPOLED, com apresentações de especialistas do setor, e com a Rua da Iluminação Pública e Urbana, espaço que simulou uma via entre os corredores do evento e apresentou soluções de iluminação.

Outra iniciativa foi o Selo Lumina, com votação dos visitantes para escolha de soluções apresentadas durante a feira.

Segundo Tatiana Rassini, gerente da Expolux, a programação foi estruturada a partir de demandas apresentadas por profissionais do setor.

“A relação com a iluminação mudou porque também mudaram as necessidades dos consumidores. Produtos e lançamentos continuam sendo importantes, mas existe uma demanda crescente por conhecimento aplicado, eficiência, redução de impactos e bem-estar”, afirma.

Expositores destacam relacionamento

Para os expositores, a edição também foi marcada pelo contato direto com clientes e potenciais compradores.

Antônio Santoro Jr., gerente comercial da Ledart Iluminação, afirma que a empresa recebeu clientes recorrentes e novos contatos durante o evento. Segundo ele, a companhia apresentou uma nova linha de produtos com foco em soluções minimalistas.

Matheus Camargo, CEO da Lumavi Soluções em Iluminação, também destacou o relacionamento com profissionais do setor. De acordo com o executivo, a participação teve como foco principal a aproximação com clientes e tomadores de decisão.

Visitantes acompanham tendências

Entre os visitantes, a programação de conteúdo e a apresentação de novas tecnologias estiveram entre os aspectos observados.

Péricles Roth, gestor de novos negócios em São Paulo, participou pela primeira vez do evento e destacou os conteúdos relacionados à saúde e à aplicação da iluminação em projetos.

A designer de interiores Alessandra Nunes da Silva, do Rio de Janeiro, observou a presença de tecnologias associadas à iluminação e também destacou discussões relacionadas ao descarte de produtos.

Já Ervino Mateus Júnior, proprietário de uma loja de materiais elétricos no Paraná, apontou a variedade de produtos apresentados, incluindo soluções para iluminação de piscinas, arandelas, lustres e pendentes.

Próxima edição será em 2028

A próxima edição da Expolux está confirmada para os dias 19 a 22 de setembro de 2028, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Segundo a organização, a programação da próxima edição deverá continuar abordando temas relacionados à atualização profissional e às transformações do setor, incluindo tecnologias de automação, conectividade, eficiência energética e novas aplicações da iluminação.

“Com o avanço das tecnologias, sistemas de automação, conectividade e eficiência energética, a atualização profissional passou a ocupar um espaço importante ao lado do acesso aos produtos. Queremos reunir esses recursos com conhecimento aplicável para técnicos, instaladores, engenheiros, arquitetos e light designers”, ressalta Tatiana Rassini.

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Mais informações estão disponíveis no site oficial da Expolux.