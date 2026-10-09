Ex-jogador de seleção tem morte confirmada aos 73 anos (Representantes do esporte visitaram Eduardo Vilarete na clínica, expressando apoio ao ex-atacante colombiano)

O futebol colombiano perdeu o ex-atacante Eduardo Emilio Vilarete Fernández na manhã desta sexta-feira, 9 de outubro de 2026.

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A notícia do falecimento foi divulgada pelo jornalista Felipe Zarruk Diazgranados, que ressaltou a história construída pelo jogador em diferentes equipes locais e na seleção nacional.

Vilarete enfrentava complicações de saúde provocadas por um sarcoma na perna esquerda. O diagnóstico havia sido revelado por sua filha, Angélica, em declaração concedida ao portal “Gol Caracol” no dia 2 de agosto de 2026.

O quadro clínico gerou preocupação no ambiente esportivo do país. Representantes da Federação Colombiana de Futebol e diversas personalidades do esporte visitaram o ex-atacante na clínica no dia 3 de agosto. A confirmação da morte motivou manifestações de pesar de jornalistas e profissionais ligados ao futebol.

Trajetória e conquistas nos clubes

Nascido em Santa Marta em 20 de junho de 1953, Eduardo Emilio Vilarete construiu um percurso de destaque no futebol profissional durante as décadas de 1970 e 1980.

O jogador iniciou a carreira profissional no Unión Magdalena e superou a marca de 200 gols anotados em competições colombianas. Com 1,85 metro de altura, Vilarete chamava a atenção pela presença física e pelo poder de finalização dentro da área adversária.

Ao longo da carreira, o atacante vestiu a camisa de diferentes agremiações, entre elas, Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima e Atlético Nacional

A passagem pelo Atlético Nacional representou uma das etapas mais importantes de sua história esportiva. No clube, Vilarete conquistou dois títulos do Campeonato Colombiano e consolidou seu nome entre os principais atacantes de sua geração.

Presença na seleção colombiana

O atacante também defendeu a seleção colombiana ao longo de sua trajetória.

Entre 1976 e 1985, ele disputou 21 partidas oficiais e marcaou sete gols. Durante sua trajetória internacional, participou das Eliminatórias para as Copas do Mundo de 1978 e 1982, além de integrar o elenco colombiano na Copa América de 1979.

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