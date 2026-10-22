Pessoas profundamente gentis podem se revelar diante de um pedido que muitos evitam: pesquisa atribuída a Oxford aponta uma pista para reconhecer a gentileza

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A gentileza costuma parecer um conceito intangível, subjetivo e difícil de quantificar. Diante dessa questão, pesquisadores da Universidade de Oxford investigaram se existe um gesto concreto capaz de identificar as pessoas verdadeiramente gentis. O estudo conduzido com 4.800 participantes revelou que a generosidade profunda não surge em atos heroicos, mas em serviços muito específicos prestados longe dos holofotes e sem expectativa de retribuição.

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Os cientistas apresentaram 385 atos de gentileza aos voluntários, que avaliaram o custo de cada ação em tempo, energia e dedicação, além do benefício proporcionado a outras pessoas. A partir dessa análise, o estudo organizou os comportamentos em quatro categorias distintas, desde gestos mínimos até compromissos de alta exigência pessoal.

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O levantamento demonstrou que a maioria prefere realizar atos de baixo custo e com elevado benefício para terceiros. Ajudar alguém a atravessar a rua exemplifica essa escolha comum, reunindo ações fáceis de executar, bem aceitas no meio social e gratificantes para quem as pratica.

O diferencial das pessoas muito gentis

A diferença marcante dos perfis genuinamente altruístas reside na disposição de assumir tarefas trabalhosas, mesmo quando essas atividades oferecem quase nenhum retorno. Conforme indicam os pesquisadores da Universidade de Oxford, esses indivíduos dedicam tempo, vigor e auxílio prático sem buscar qualquer vantagem pessoal.

Essa conduta não envolve cálculos ou estratégias sociais, surgindo de forma espontânea e desinteressada em situações cotidianas:

fazer compras de supermercado para um parente doente;

passear com o cachorro de um vizinho exausto;

ajudar na execução de um projeto alheio sem reivindicar créditos pelo trabalho.

Essa postura reflete uma visão ampla sustentada por empatia, escuta ativa, compaixão e respeito aos limites alheios. Essa forma de gentileza traduz um modo de viver que realmente considera as necessidades do outro.

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O estudo destaca que prestar serviços trabalhosos para si e com poucas vantagens individuais define o comportamento exato dos mais generosos. A atitude discreta alivia fardos diários, fortalece a confiança coletiva e cria laços sólidos nas comunidades.