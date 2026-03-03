Doutora Gentileza, belo exemplo a ser seguido

Nosso país está pelo avesso. Quem deveria dar exemplo sobre o que é certo está mais sujo do que pau de galinheiro. Fico doida para falar muitas coisas, mas é melhor deixar para outros. O bom é que sempre nos deparamos com cenas que aquecem o coração e nos fazem ter esperança no ser humano. Pelo menos em alguns seres humanos.

Vejam que lindo o que minha amiga enviou: eu não sabia, mas existe aqui no Brasil uma médica que se intitulou Dra. Gentileza. Ela faz trabalho social em hospitais, visitando doentes como a palhacinha batizada com este nome. Recebi um vídeo em que ela explica o porquê disso. É lindo.

Ela ganhou um livro do irmão, chamado “O jeito Harvard de ser feliz” (Benvirá), de Shawn Achor. Uma das coisas que o autor fala é sobre o poder da gentileza. Ele conta que gosta de pagar o pedágio do carro de trás, quando está na estrada. A doutora guardou aquilo com o propósito de um dia fazer o mesmo.

Em 2020, durante pandemia e lockdown, ela precisou fazer um curso em São Paulo. Foi de carro e decidiu pagar o pedágio de alguém. Havia um senhor na caminhonete de trás. Pagou o pedágio, avisou ao motorista, disse “gentileza gera gentileza” e seguiu viagem. O motorista veio atrás dela. Quando foi possível parar o carro, pediu o telefone, ela deu e seguiram viagem.

Semanas depois, ela recebeu o telefonema daquele senhor agradecendo o gesto, coisa que ele nunca tinha visto na vida. E contou o que aconteceu. Era engenheiro civil e decidiu fazer o mesmo.

Um casal parou atrás dele no pedágio, numa kombi. O senhor pagou o tíquete e avisou. O motorista se emocionou e ele perguntou por quê. O rapaz respondeu que os dois passavam grande dificuldade por causa da pandemia. Estava sem dinheiro, desempregado, ele e a mulher de mudança para São Paulo para tentar arrumar emprego. Naquele momento, o pedágio pago foi uma grande ajuda.

O engenheiro perguntou o que o rapaz fazia. Ele era pedreiro e mestre de obras. Depois, aquele senhor ajudou o casal lá em São Paulo.

O despretensioso gesto provocou uma corrente do bem e “salvou” a vida de uma família.

A médica Luciana Ribeiro contou essas histórias em sua rede social. A postagem viralizou e ela perguntou qual nome deveria dar à sua personagem palhaça. As pessoas, em massa, sugeriram Dra. Gentileza. E assim ela foi “batizada”, de forma muito assertiva.

Não a conheço, mas fiquei encantada com esta história, que acalenta o coração desanimado da gente.

Entrei no Instagram dela, vi outros tantos trabalhos sociais que faz. Que bom ver que tem gente boa neste mundo, pessoas que não são gananciosas e têm caráter.

*Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.