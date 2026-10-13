Giuliana Flores lança coleção de Primavera

A chegada da primavera, tradicionalmente associada ao aumento do interesse por flores e plantas, ganhou uma nova estratégia comercial na Giuliana Flores. Em 2026, a marca busca estimular o consumo de flores em momentos cotidianos, seja para presentear, decorar a casa ou criar experiências de conexão. Para isso, a empresa lançou uma coleção com mais de 60 produtos e estruturou uma campanha que combina portfólio, conteúdo, influenciadores e ações presenciais.

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A nova seleção reúne buquês, arranjos em vasos, flores plantadas, orquídeas, kits e diferentes composições florais. Entre as espécies estão margaridas, astromélias, girassóis, lírios, gérberas, rosas e flores do campo, em uma cartela que passa por tons amarelos, rosa, brancos, vermelhos, lilases, champanhe e verdes. Há ainda opções em diferentes formatos e faixas de preço, dos arranjos mais delicados a presentes mais elaborados, com o objetivo de alcançar perfis variados de consumidores.



Os produtos já estão disponíveis no e-commerce da empresa, e parte do portfólio também pode ser encontrada nas lojas físicas, conforme estoque e disponibilidade de cada unidade. O mix disponível nas lojas físicas não é necessariamente igual ao catálogo do e-commerce; portanto, a oferta de cada produto pode variar de acordo com a unidade.

A estratégia comercial é acompanhada pelo conceito “Passe a primavera adiante”, que pretende transformar a estação em um movimento de marca. A proposta é associar as flores não apenas a aniversários e datas comemorativas, mas também a pequenos gestos de afeto ao longo do ano. A campanha será distribuída entre redes sociais, influencers, imprensa, mídia offline, ativações de rua, lojas físicas, produção de conteúdo e parcerias, em uma tentativa de ampliar as ocasiões de compra e fortalecer a estação não apenas como a época mais florida do ano, mas como o momento para presentear.

A campanha foi planejada em três etapas para prolongar o impacto da ação. Antes do evento, a marca trabalha teasers, convites e relacionamento com influenciadores, imprensa e parceiros. Durante a experiência, o foco estará na produção de conteúdo e nas ativações presenciais. Depois, os materiais produzidos pelos convidados serão utilizados nos canais da Giuliana Flores, ampliando a repercussão da iniciativa. O calendário inclui ainda vídeos, ensaios fotográficos, distribuição de flores, ações com rosas nas ruas, faixas, panfletagem e conteúdos para telões, mídia offline e lojas físicas.

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“A ideia de ‘Passe a primavera adiante’ representa justamente esse movimento de transformar o carinho em gesto e mostrar que as flores podem fazer parte de diferentes momentos do cotidiano. Ao unir uma coleção ampla a experiências, influenciadores e ações presenciais, buscamos aproximar ainda mais a marca das pessoas e criar novas ocasiões para presentear, decorar e compartilhar afeto”, afirma Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores.