Celebridades e TV
André Marques muda rotina e passa mais tempo em sítio herdado do pai
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O sítio pertence à família há décadas e foi herdado por André após a morte do pai, Otto, em 2025, aos 73 anos. Ele morreu em decorrência de um câncer de pâncreas e de um enfisema pulmonar. Desde então, o apresentador passou a investir tempo e recursos na recuperação do imóvel, que tem grande valor afetivo para a família. Foto: Reprodução / Instagram
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Segundo André, o local ficou abandonado durante o período em que a família concentrou os esforços nos cuidados com Otto. Após a morte dele, o apresentador iniciou uma reforma para recuperar a propriedade e honrar a memória do pai. Todo o processo é compartilhado por ele com os seguidores em suas redes sociais. Foto: Reprodução / Instagram
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A reforma durou cerca de um ano e incluiu melhorias na casa principal, que agora está preparada para receber os familiares. A propriedade também ganhou uma casa para o caseiro, uma horta e espaços destinados aos animais. No projeto, André procurou preservar características originais do sítio e, ao mesmo tempo, criar novos ambientes para tornar o espaço mais confortável. Foto: Reprodução / Instagram
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A recuperação do Recanto do Marques também representa uma oportunidade para André passar mais tempo com a mãe e preservar a ligação da família com o local. Entre os compromissos no sítio, o apresentador aproveita o contato com a natureza e cuida dos animais, que fazem parte de sua rotina no campo. Foto: Reprodução / Instagram
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Os bichos, aliás, têm um papel especial na história da propriedade. André decidiu manter o cavalo que pertencia ao pai e, mais recentemente, ganhou dos amigos uma minipônei, que passou a integrar o grupo de animais do sítio. Foto: Reprodução / Instagram
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André Almeida Souza Marques nasceu em 24 de setembro de 1979, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ator, apresentador e DJ, começou a carreira artística no teatro, em 1992. Em 1995, entrou para o elenco de “Malhação”, da TV Globo, como Mocotó, personagem que interpretou por cinco anos. Foto: Divulgação
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Embora tenha começado como ator, André é mais conhecido pelo seu trabalho como apresentador. Trabalhou como repórter e apresentador do “Vídeo Show”, além de comandar programas como “Vídeo Game Verão”, “Superstar”, “Mais Você”, “The Voice Brasil”, “The Voice+”, “The Voice Kids”, “No Limite” e “É de Casa”. Em maio de 2022, anunciou sua saída da TV Globo, após 27 anos de trabalho na emissora. Foto: Reprodução / Instagram
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