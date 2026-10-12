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Celebridades e TV

André Marques muda rotina e passa mais tempo em sítio herdado do pai

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Redação Flipar
  • O sítio pertence à família há décadas e foi herdado por André após a morte do pai, Otto, em 2025, aos 73 anos. Ele morreu em decorrência de um câncer de pâncreas e de um enfisema pulmonar. Desde então, o apresentador passou a investir tempo e recursos na recuperação do imóvel, que tem grande valor afetivo para a família.
    O sítio pertence à família há décadas e foi herdado por André após a morte do pai, Otto, em 2025, aos 73 anos. Ele morreu em decorrência de um câncer de pâncreas e de um enfisema pulmonar. Desde então, o apresentador passou a investir tempo e recursos na recuperação do imóvel, que tem grande valor afetivo para a família. Foto: Reprodução / Instagram
  • Segundo André, o local ficou abandonado durante o período em que a família concentrou os esforços nos cuidados com Otto. Após a morte dele, o apresentador iniciou uma reforma para recuperar a propriedade e honrar a memória do pai. Todo o processo é compartilhado por ele com os seguidores em suas redes sociais.
    Segundo André, o local ficou abandonado durante o período em que a família concentrou os esforços nos cuidados com Otto. Após a morte dele, o apresentador iniciou uma reforma para recuperar a propriedade e honrar a memória do pai. Todo o processo é compartilhado por ele com os seguidores em suas redes sociais. Foto: Reprodução / Instagram
  • A reforma durou cerca de um ano e incluiu melhorias na casa principal, que agora está preparada para receber os familiares. A propriedade também ganhou uma casa para o caseiro, uma horta e espaços destinados aos animais. No projeto, André procurou preservar características originais do sítio e, ao mesmo tempo, criar novos ambientes para tornar o espaço mais confortável.
    A reforma durou cerca de um ano e incluiu melhorias na casa principal, que agora está preparada para receber os familiares. A propriedade também ganhou uma casa para o caseiro, uma horta e espaços destinados aos animais. No projeto, André procurou preservar características originais do sítio e, ao mesmo tempo, criar novos ambientes para tornar o espaço mais confortável. Foto: Reprodução / Instagram
  • A recuperação do Recanto do Marques também representa uma oportunidade para André passar mais tempo com a mãe e preservar a ligação da família com o local. Entre os compromissos no sítio, o apresentador aproveita o contato com a natureza e cuida dos animais, que fazem parte de sua rotina no campo.
    A recuperação do Recanto do Marques também representa uma oportunidade para André passar mais tempo com a mãe e preservar a ligação da família com o local. Entre os compromissos no sítio, o apresentador aproveita o contato com a natureza e cuida dos animais, que fazem parte de sua rotina no campo. Foto: Reprodução / Instagram
  • Os bichos, aliás, têm um papel especial na história da propriedade. André decidiu manter o cavalo que pertencia ao pai e, mais recentemente, ganhou dos amigos uma minipônei, que passou a integrar o grupo de animais do sítio.
    Os bichos, aliás, têm um papel especial na história da propriedade. André decidiu manter o cavalo que pertencia ao pai e, mais recentemente, ganhou dos amigos uma minipônei, que passou a integrar o grupo de animais do sítio. Foto: Reprodução / Instagram
  • André Almeida Souza Marques nasceu em 24 de setembro de 1979, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ator, apresentador e DJ, começou a carreira artística no teatro, em 1992. Em 1995, entrou para o elenco de “Malhação”, da TV Globo, como Mocotó, personagem que interpretou por cinco anos.
    André Almeida Souza Marques nasceu em 24 de setembro de 1979, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ator, apresentador e DJ, começou a carreira artística no teatro, em 1992. Em 1995, entrou para o elenco de “Malhação”, da TV Globo, como Mocotó, personagem que interpretou por cinco anos. Foto: Divulgação
  • Embora tenha começado como ator, André é mais conhecido pelo seu trabalho como apresentador. Trabalhou como repórter e apresentador do “Vídeo Show”, além de comandar programas como “Vídeo Game Verão”, “Superstar”, “Mais Você”, “The Voice Brasil”, “The Voice+”, “The Voice Kids”, “No Limite” e “É de Casa”. Em maio de 2022, anunciou sua saída da TV Globo, após 27 anos de trabalho na emissora.
    Embora tenha começado como ator, André é mais conhecido pelo seu trabalho como apresentador. Trabalhou como repórter e apresentador do “Vídeo Show”, além de comandar programas como “Vídeo Game Verão”, “Superstar”, “Mais Você”, “The Voice Brasil”, “The Voice+”, “The Voice Kids”, “No Limite” e “É de Casa”. Em maio de 2022, anunciou sua saída da TV Globo, após 27 anos de trabalho na emissora. Foto: Reprodução / Instagram
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