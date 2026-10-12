André Marques muda rotina e passa mais tempo em sítio herdado do pai

O sítio pertence à família há décadas e foi herdado por André após a morte do pai, Otto, em 2025, aos 73 anos. Ele morreu em decorrência de um câncer de pâncreas e de um enfisema pulmonar. Desde então, o apresentador passou a investir tempo e recursos na recuperação do imóvel, que tem grande valor afetivo para a família. Foto: Reprodução / Instagram