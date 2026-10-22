Picsart lança o Marketing Studio para ajudar empresas a criar, testar e executar campanhas no Google Ads

O Picsart, plataforma de produção e distribuição de mídia baseada em IA, utilizada por mais de 100 milhões de criadores e empresas ao redor do mundo para produzir, promover e monetizar conteúdo — lançou hoje o Marketing Studio. A ferramenta integra criação de conteúdo, estratégia publicitária, testes de peças criativas e distribuição paga em uma experiência unificada. Já disponível, o Marketing Studio combina insights de mercado da Zappi com uma integração ao Google Ads permitindo que empresas criem e lancem campanhas diretamente dentro da plataforma Picsart.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261021042031/pt/

Picsart, the AI Media Production Platform launches Marketing Studio - bringing content creation, advertising strategy, creative testing and paid distribution into one guided space. The new function includes hero partnerships with Google Ads and Zappi.

Criado especialmente para empreendedores individuais e pequenos empresários com pouco conhecimento técnico em marketing, o Marketing Studio ajuda a responder a quatro perguntas fundamentais: onde investir, o que criar, como realizar o lançamento com os ativos criativos ideais e o que, de fato, está trazendo resultados. A ferramenta também é um recurso valioso para agências que precisam produzir grandes volumes de conteúdo com prazos apertados, bem como para profissionais de marketing de performance que necessitam de novos materiais criativos para realizar testes.

Hovhannes Avoyan, fundador e CEO do Picsart, explica:“Um pequeno empresário pode conhecer seu produto a fundo, mas ainda assim ter dificuldade em comunicar seu valor aos clientes. Desenvolvemos nossas soluções pensando em nossos usuários, buscando sempre maneiras de fazer com que seus esforços criativos gerem mais retorno para o negócio. É por isso que a orientação especializada, fornecida por agentes de IA em todas as etapas do processo de marketing, é um pilar central do nosso novo Marketing Studio.”

Mais detalhes sobre o Marketing Studio do Picsart

O que isso significa para pequenas empresas, empreendedores individuais e equipes de marketing?

O Marketing Studio transforma os objetivos, o produto, o mercado, os concorrentes e o público-alvo de uma empresa em uma estratégia publicitária estruturada. A plataforma oferece orientações sobre onde investir, quando lançar ou escalar campanhas e quando manter o que já está funcionando. As empresas podem criar imagens estáticas e variações de vídeos utilizando os modelos e ferramentas de edição do Picsart, garantindo a consistência da marca à medida que as campanhas crescem.

O Picsart está introduzindo três novos agentes de IA, disponíveis dentro do Marketing Studio: Pax, um agente de gerenciamento de Google Ads; Draper, um agente estrategista de publicidade; e Slava, um especialista em marketing de performance e gestão de campanhas. Juntos, eles oferecem suporte que vai desde a pesquisa de mercado e estratégia publicitária até a gestão de campanhas e distribuição paga. O Picsart continua adicionando novos agentes ao seu portfólio, ampliando o suporte especializado disponível para criadores, prosumidores e empresas.

Como isso se compara ao gerenciamento separado da produção criativa e da publicidade?

O Marketing Studio conecta as etapas que vão desde o desenvolvimento de uma ideia até a execução de uma campanha. Por meio da parceria do Picsart com a Zappi plataforma de insights utilizada por grandes marcas globais, como McDonald’s, PepsiCo e Vodafone, as empresas podem testar conceitos e vídeos antes de investir seu orçamento em publicidade. Recentemente, foi lançada a Vera, uma agente estrategista de publicidade que utiliza os insights sobre o consumidor e a tecnologia preditiva da Zappi para avaliar peças criativas, identificar melhorias e orientar a criação de novas variações de vídeos. Em testes realizados com centenas de anúncios avaliados por consumidores reais, o modelo da Zappi identificou peças criativas mais eficazes com base em métricas-chave em 86% a 93% dos casos.

A integração com o Google Ads permite que as empresas criem e lancem campanhas diretamente pelo Picsart, eliminando a desconexão entre as etapas de produção e distribuição.

Mika Peterman, líder de Parcerias Estratégicas e Desenvolvimento de Negócios no Google, acrescenta:“O conteúdo criativo é o principal fator para a eficácia de um anúncio. Estamos muito empolgados em lançar o Google Ads dentro da plataforma Picsart, ajudando os usuários a transformar, com facilidade, ativos de alta qualidade em campanhas de alto desempenho, tudo por meio de um fluxo de trabalho unificado. Ao unir criação e distribuição, oferecemos às pequenas empresas ferramentas para lançar campanhas mais rapidamente, fazer ajustes ágeis com base no desempenho real e impulsionar um crescimento significativo.”

Com as campanhas em andamento, insights de desempenho apresentados em linguagem simples ajudam as empresas a compreender os resultados e a decidir os próximos passos. Essas informações retornam ao processo de produção criativa, auxiliando as equipes a refinar conceitos e gerar novas variações.

O Marketing Studio já está disponível no Picsart.

Notas aos editores

Sobre a Picsart

O Picsart é uma plataforma impulsionada por inteligência artificial, desenvolvida para um mundo centrado em conteúdo. Há mais de 14 anos, a plataforma capacita a próxima geração de criadores de histórias a produzir, escalar e, agora, monetizar conteúdos em vídeo. Ao combinar ferramentas de design intuitivas, recursos de criação de imagens e vídeos baseados em IA, além de funcionalidades MCP e CLI, o Picsart acompanha os criadores onde quer que eles trabalhem. Com mais de 100 milhões de usuários ativos mensais e mais de 2,5 bilhões de downloads até o momento, o Picsart impulsiona uma nova era de criatividade escalável e autônoma, na qual o conteúdo serve como base para a identidade, a influência e o empreendedorismo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261021042031/pt/

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