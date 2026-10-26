Horóscopo do Dia para Leão
Horóscopo do Dia para Leão
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LEãO - 23/jul a 22/ago
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Horóscopo do Dia para Leão
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Amor
Não deixe que as pessoas te convençam do pior, saiba o tipo de relação que você construiu e quem está ao seu lado.
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Trabalho
Algumas dificuldades te ensinarão outros caminhos no trabalho.
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Bem Estar
Busque melhorar os seus defeitos e evoluir a cada dia para mostrar-se alguém ainda mais harmoniosa.
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O Horóscopo do Dia para Leão foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.