Alckmin se dirige a fãs do BTS em anúncio: "hoje os armys têm dois motivos para comemorar"

Em vídeo divulgado em suas redes sociais nesta sexta-feira (30/10), o vice-presidente Geraldo Alckmin se dirigiu aos fãs do BTS ao fazer um anúncio sobre a queda do desemprego no Brasil. Ao mencionar o show do grupo e anunciar um marco histórico, o político disse: "hoje os armys têm dois motivos para comemorar".

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“BTS no palco e recorde histórico de emprego no Brasil. O desemprego caiu para 5,2%. A menor taxa para o trimestre na história. E o Brasil alcançou o maior número de pessoas trabalhando na história, 103,6 milhões. Em apenas 3 meses, são mais de 581.000 brasileiros ocupados. Mais emprego, mais renda e mais motivos para celebrar", completou Alckmin. Na legenda, ainda referenciou uma canção do grupo e o bordão do deputado federal André Janones: “Explode a Dynamite e vem ver o recorde de empregos do presidente!”

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"Army" é o nome do fandom do grupo coreano, e "armys" é o apelido de seus integrantes. O grupo de K-Pop fez show em São Paulo nessa quarta-feira (28/10) e tem mais duas apresentações marcadas no MorumBis: uma nesta sexta-feira (30/10) e uma no sábado (31/10).

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O governo já havia se reunido com representantes do fandom do BTS e de outras comunidades de fãs para discutir a elaboração de novas regras para venda e revenda de ingressos no país. O processo resultou no Decreto nº 13.108/2026, oficializado em 31 de agosto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao assinar o decreto, Lula havia ressaltado que a primeira-dama Janja da Silva também era fã do grupo coreano.